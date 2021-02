Apple Percepat Peluncuran iPad 4  

TEMPO.CO, California - Bersamaan dengan peluncuran tablet iPad mini, Apple juga meluncurkan tablet iPad berlayar 9,7 inci generasi keempat. Tablet layar lebar ini memiliki prosesor A6X yang terpasang pada generasi ketiga ipad, yaitu A5X.

iPad generasi keempat ini memiliki konektor lighting yang super cepat untuk memindahkan file, berdurasi 10 jam, memiliki kemampuan Face Time high definition, yaitu fitur untuk bervideo telepon sambil melihat lawan bicara dan dilengkapi dengan jaringan Long Term Evolution, yang berkecepatan minimal 40 megabyte per detik untuk mengunduh.

Tablet iPad 4 ini dijual pada kisaran harga US$ 499 untuk kapasitas 16 gigabyte. Harga bertambah US$ 100 untuk kapasitas penyimpanan 32 gigabyte. Sedangkan kapasitas 64 gigabyte, yang dilengkapi dengan Long Term Evolution, dilepas pada harga US$ 829 (sekitar Rp 7,9 juta).

Kemunculan iPad generasi empat ini mengejutkan karena New iPad, yaitu generasi ketiga, baru saja diluncurkan pada Maret lalu. Biasanya, generasi terbaru iPad diluncurkan dalam jangka waktu satu tahun.

Selain meluncurkan dua tablet, Apple juga meluncurkan MacBook Pro 13 inci dengan layar retina seharga US$ 1.699 (sekitar Rp 16 juta) dan Mac Mini, yaitu komputer desktop, seharga US$ 599 (sekitar Rp 5,7 juta).





CNET | BUDI RIZA

Berita Terkait:

Apple Luncurkan MacBook Pro Layar Retina

iPad Layar Retina Vs iPad Mini

Apple Lepas iPad Mini Mulai US$ 329

Yang Diharapkan Ada di iPad Mini

Pad Slim, Tablet Tipis dari SpeedUp