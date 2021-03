Xiaomi Masuk Daftar Hitam AS Sejak Januari, Terungkap Penyebabnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pada bulan Januari, tepat sebelum pemerintahan baru pindah ke Gedung Putih, pabrikan Cina di AS, Xiaomi, masuk daftar hitam. Perusahaan itu sedang panas-panasnya dan sekarang menjadi produsen smartphone terbesar ketiga di dunia, memanfaatkan kejatuhan Huawei.

Investor AS kini dilarang berinvestasi di perusahaan itu dan mereka yang sudah memiliki investasi di Xiaomi harus melepaskan diri dari kepemilikan tersebut selambat-lambatnya 11 November.

Saham Xiaomi diperdagangkan melalui Over The Counter Pink Sheets dalam bentuk American Depository Receipts (ADR). Saham itu ditutup Jumat, 5 Maret 2021, pada US$ 15,34 per saham, turun 25 persen sejak daftar hitam diumumkan.

Xiaomi masuk daftar hitam oleh Departemen Pertahanan AS bersama dengan delapan perusahaan Cina lainnya karena dugaan hubungan dengan militer Cina. Setelah mempublikasi artikel daftar hitam itu pada bulan Januari, Phone Arena menerima pernyataan dari Xiaomi.

"Perusahaan telah mematuhi hukum dan beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yurisdiksi yang relevan tempat menjalankan bisnisnya. Perusahaan menegaskan kembali bahwa ia menyediakan produk dan layanan untuk penggunaan sipil dan komersial. Perusahaan mengonfirmasi bahwa ia tidak dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan militer Tiongkok, dan bukan "Perusahaan Militer Komunis Tiongkok" yang ditentukan di bawah NDAA. Perusahaan akan mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi kepentingan Perusahaan dan pemangku kepentingan kami," ujar Xiaomi.

Hari Jumat, Wall Street Journal mengutip pengajuan hukum yang dibuat Departemen Pertahanan AS untuk menjalankan laporan yang mengklaim mengungkapkan alasan sebenarnya untuk daftar hitam Xiaomi.

Laporan itu mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan kepada pendiri dan CEO Xiaomi Lei Jun atas jasanya kepada negara adalah alasan mengapa di hari-hari terakhirnya, pemerintahan Trump memutuskan untuk menyasar Xiaomi.

Lei adalah salah satu dari 100 eksekutif di Cina yang menerima penghargaan sebagai "Pembangun Sosialisme yang Luar Biasa dengan Karakteristik Cina" pada tahun 2019. Xiaomi mempromosikan penghargaan yang tercantum di halaman biografi eksekutif di situs web perusahaan dan laporan tahunan Xiaomi.

Pengajuan hukum AS juga menyebutkan investasi Xiaomi dalam teknologi canggih termasuk 5G dan kecerdasan buatan.

Xiaomi mencoba menggunakan pengadilan untuk menghapus daftar hitam dan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik AS di Washington, DC. Departemen Pertahanan AS menanggapi dengan pengajuannya sendiri yang mencakup laporan tentang penghargaan yang diberikan kepada Lei Jun.

Nama-nama terkemuka lainnya dalam daftar Departemen Pertahanan AS termasuk pabrikan ponsel pintar Huawei, dan pabrik pengecoran silikon teratas Cina, SMIC.

Penghargaan Lei diberikan kepadanya oleh MIIT Cina. Ini adalah lembaga pemerintah yang mengawasi kebijakan negara terkait teknologi dan kebijakan industri. Departemen Pertahanan AS mengatakan badan ini mengelola "fusi sipil-militer" Cina. Di bawah program ini, Cina bekerja dengan bisnis swasta untuk menciptakan teknologi bagi militer.

Telah ada pembicaraan selama bertahun-tahun tentang Xiaomi yang menjual handsetnya di AS. Saat ini, perusahaan menawarkan produk terbatas di beberapa negara bagian termasuk power bank dan pelacak kebugaran Mi Band yang populer dapat dibeli di AS melalui Amazon.

Mantan Wakil Presiden Xiaomi Hugo Barra mengatakan pada 2016 bahwa perusahaan pada akhirnya akan menjual handsetnya di AS meskipun banyak waktu telah berlalu sejak saat itu. Selain itu, pemerintah AS menjadi jauh lebih dingin dalam hubungannya dengan perusahaan teknologi Tiongkok dan di luar OnePlus, produsen ponsel semacam itu tidak terlalu berhasil di AS akhir-akhir ini.

