Pembaruan Besar Game Animal Crossing Bakal Hadirkan Konten Berbayar

TEMPO.CO, Jakarta - Nintendo baru saja menyelesaikan presentasi besar yang fokus pada konten baru yang datang ke game Animal Crossing: New Horizons, termasuk dengan pembaruan 2.0 utama game dan ekspansi ke konten unduhan (DLC) berbayar yang signifikan, dan akan tersedia pada 5 November.

Pembaruan gratis akan menghadirkan kembali banyak wajah yang sudah dikenal oleh para penggemar Animal Crossing lama. Pemain akan dapat mengunjungi Brewster di kedai kopinya, The Roost, Kapp'n akan dapat membawa pergi ke pulau-pulau misterius, Katrina sang peramal akan muncul di Pulau Harv, dan Gyroid yang aneh dan berisik telah kembali.

Ada juga beberapa fitur baru yang hebat untuk orang-orang yang telah menghabiskan berjam-jam (atau ratusan jam) ke New Horizons. Ada opsi eksterior rumah baru, perluasan penyimpanan, gaya rambut, lagu KK Slider, hal-hal yang dapat dibeli dengan Nook Miles, dan bahkan aplikasi kamera pro untuk NookPhone yang memungkinkan mengambil foto dari perspektif baru.

Namun, kemungkinan salah satu pembaruan paling signifikan adalah pemain dapat memasak makanan menggunakan bahan-bahan yang sudah ditanam. Artinya pemain dapat mengatur meja untuk makan malam (virtual) yang menyenangkan bersama teman-teman.

Tetapi untuk pemain yang ingin melakukan lebih banyak lagi di New Horizons, Nintendo juga merilis ekspansi berbayar, Happy Home Paradise. Di DLC, pemain akan melakukan perjalanan ke pulau dan membantu pengunjung membangun surga rumah impian mereka di sebuah resor.

Misalnya, jika menginginkan rumah mewah, pemain bisa menempatkan furnitur yang mereka inginkan, termasuk mendekorasinya sesuka pemain. Selain itu, pemain juga dapat mendekorasi resor itu sendiri. Dan sebagai bagian dari DLC, pemain akhirnya akan mendapatkan teknik dekorasi rumah baru, seperti partisi, yang dapat dibawa kembali ke rumah di pulau utama.

Happy Home Paradise DLC akan dikenakan biaya US$ 24,99 (Rp 357 ribu), dan pemain dapat melakukan preorder mulai tanggal 29 Oktober. Ini juga akan dimasukkan sebagai bagian dari langganan Nintendo Switch Online + Paket Ekspansi, yang diluncurkan25 Oktober dan akan dikenakan biaya US$ 49,99 (Rp 713 ribu) untuk satu orang selama 12 bulan atau US$ 79,99 (Rp 1,1 juta) untuk keanggotaan keluarga selama setahun.

