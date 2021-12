Nintendo Tambahkan 5 Game Sega Genesis ke Switch Online Expansion Pack

TEMPO.CO, Jakarta - Nintendo telah memperluas Switch Online Expansion Pack dengan menambahkan lima judul game dari Sega Genesis, yakni Altered Beast, ToeJam & Earl, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion, dan Thunder Force II. Pengembang game asal Jepang itu menghadirkan paket langganan khusus untuk game-game tersebut.

Paket langganan Expansion Pack dimulai dari seharga US$ 49,99 (Rp 717 ribu) per tahun untuk langganan individu atau US$ 79,99 (Rp 1,1 juta) untuk keanggotaan keluarga. Sementara langganan Switch Online reguler masing-masing seharga US$ 19,99 (Rp 287 ribu)/US$ 34,99 (Rp 500 ribu).

Dengan langganan tersebut, pelanggan akan mendapatkan akses ke katalog game yang lebih besar. Kedua tingkatan termasuk judul NES klasik dan Super NES seperti The Legend of Zelda dan Super Mario World.

Sementara Expansion Pack menambahkan game dari Nintendo 64 (seperti Super Mario 64) dan Sega Genesis (dikenal sebagai Sega Mega Drive di luar Amerika Utara). Judul Sega Genesis lain yang tersedia dalam Expansion Pack termasuk Golden Axe, Streets of Rage 2, Shinobi III: Return of the Ninja Master, Sonic The Hedgehog 2, Ecco The Dolphin, Phantasy Star IV, and Castlevania Bloodline.

