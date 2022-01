Mengenal Sungai Amazon, Sungai yang Melintasi 6 Negara di Amerika Latin

TEMPO.CO, Rio de Janeiro -Sungai Amazon yang tersohor namanya, memiliki rentang panjang kedua di dunia, setelah Sungai Nil.

Setidaknya, panjang sungai ini setara dengan jarak dari New York ke Roma di Italia atau sekitar 6.400 kilometer.

Walaupun perbebatan antara para ahli masih terus berlangsung sejak abad ke-20, dan beberapa mengklaim bahwa Amazon sebenarnya lebih panjang daripada Sungai Nil.

Menilik penggunaan namanya ini didapat dari seorang tentara Spanyol, Francisco de Orellana. Pada tahun 1541, menjelajahi Amazon, kemudian dianggap sebagai orang Eropa pertama yang menjelajahi panjang sungai.

Francisco de Orellana, mengutip laman britannica.com, menamai Amazon setelah bertemu dan terlibat pertempuran dengan pejuang wanita. Hal ini mengingatkannya kepada Amazon dalam mitologi Yunani.

Panjang sungai ini diukur dari hulu sistem sungai Ucayali- Apurímac di Peru selatan. Sedangkan bagian paling barat sungai ini berada di Pegunungan Andes, sekitar 160 kilometer dari Samudra Pasifik.

Cekungan Amazon menempati sekitar 38 persen dari luas Amerika Selatan. Menurut United State Geological Survey ini meliputi 6,9 juta km persegi. Lebih dari dua pertiga dari cekungan ditutupi oleh hutan hujan yang terletak di enam negara bagian, membentang dari Brasil, Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia, hingga Venezuela. Tetapi sebagian besar dari cekungan dan dua pertiga Sungai Amazon terletak di Brasil.

Sungai ini pun melewati beberapa kota di benua Amerika Latin. Tak tanggung, kota-kota yang terletak di lembah Amazon berpenduduk 1,3 juta orang, yakni Belem di Brasil, melansir dari livescience.com, sedangkan kota Manaus juga berpenduduk 2 juta orang yang terletak di tengah hutan, lalu ada Iquitos, di Peru yang merupakan kota pelabuhan dan menjadi gerbnag menuju desa-desa suku di Amazon Utara.

Menyoal penduduk Amazon sendiri, Coordinator of Indigenous Organization of the Amazon Basin, sekitar 9% atau 2,7 juta penduduk asli yang menempati lembah Sungai Amazon. Ini juga termasuk dari 350 kelompok etnis yang berbeda. Sekitar 60 diantaranya masih terisolasi.

RAHMAT AMIN SIREGAR

