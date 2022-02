Membedah Snapdragon 8 Gen 1, Chip Premium Teranyar Qualcomm

TEMPO.CO, Jakarta - Pada November 2021, Qualcomm memperkenalkan chipset smartphone 5G terbaru dan paling kuat miliknya saat ini, yakni Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform. Dikabarkan, banyak perangkat android unggulan yang akan meluncur 2022 menggunakannya. Dimulai dari Samsung Galaxy S22 series yang sudah dirilis awal bulan ini.

“Snapdragon identik dengan pengalaman Android premium dan chipset Snapdragon 8 Gen 1 menetapkan standar untuk perangkat seluler unggulan generasi berikutnya," kata Alex Katouzian, Senior Vice President and General Manager of Mobile, Compute, and Infrastructure Qualcomm Technologies, Inc., Selasa 15 Februari 2022.

Menurut Alex, chipset ini memberikan pengalaman konektivitas, fotografi, AI, game, suara, dan keamanan yang belum pernah ada sebelumnya di smartphone. Dengan fabrikasi 4nm, CPU yang ada di dalam Snapdragon 8 Gen 1 menawarkan kinerja hingga 20 persen lebih baik dan efisiensi daya hingga 30 persen lebih tinggi dibandingkan seri sebelumnya.

Modem generasi keempat dibuat dengan kompatibilitas mmWave dan sub-6 GHz yang sudah hadir terlebih dahulu, menambahkan dukungan hingga kecepatan 10 Gbps dan spesifikasi 3GPP Release 16 terbaru. Teknologi ini juga mendukung Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E untuk konektivitas yang sangat cepat.

Perusahaan asal San Diego, Amerika Serikat, ini juga menanam kecerdasan buatan generasi ketujuh untuk mendukung bokeh yang lebih dalam untuk foto. Machine learning membantu menganalisis ratusan dokumen secara instan, dan bahkan pengenalan suara pendeteksi suasana hati (mood) untuk memantau kesehatan pengguna. AI Based Face Detection juga mempunyai 300 titik, dibanding Snapdragon 888 yang 115 titik.

Image signal processor (ISP) 18-bit seluler pertama, Teknologi Snapdragon Sight, mengklaim meningkatkan fotografi melampaui level profesional. Video 8K dan foto 200 MP dimungkinkan dan menghasilkan detail tertinggi dan rentang dinamis. Teknologi ini menangkap lebih dari satu miliar warna HDR dengan kecepatan luar biasa hingga 3,2 gigapiksel per detik.

Lalu, ISP Qualcomm Spectra dengan pendeteksi wajah yang didukung oleh AI. Kondisi gelap menjadi bukan halangan karena memungkinkan hasil foto dengan detil tinggi tanpa blur dengan mode mega night. Sedang ISP keempat yang terdapat di dalam sensing hub khusus dirancang untuk memberi tenaga pada fitur always-on kamera tanpa mengurangi daya baterai.

Teknologinya juga memungkinkan perangkat untuk secara otomatis mematikan layar saat pengguna meletakkan ponsel atau jika mendeteksi seseorang di belakang bahunya.

Samsung Galaxy S22 5G dan Galaxy S22 Plus 5G (Samsung)

Snapdragon Elite Gaming lengkap untuk memanfaatkan responsivitas yang sangat halus, tampilan HDR yang kaya warna, dan fitur tingkat desktop yang pertama kali untuk seluler. GPU Qualcomm Adreno yang dirancang ulang memungkinkan daya 30 persen lebih besar dan efisiensi 25 persen lebih tinggi untuk gameplay yang lebih lama dengan kinerja superior.

Unreal Engine 5 menghadirkan pemandangan dengan efek pencahayaan dan bayangan paling canggih. Render volumetrik dan mesin frame motion, yang pertama untuk seluler, menghadirkan gambar realis. Teknologi Audiokinetik dan Snapdragon Sound untuk audio nirkabel AptX Lossless yang diklaim kaya dan sejernih kristal.

