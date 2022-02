Telkomsel Umumkan 5 Startup Pemenang Tinc Batch 7

TEMPO.CO, Jakarta - Telkomsel hari ini, Jumat, 18 Februari 2022, mengumumkan nama-nama pemenang program Telkomsel Innovation Center (Tinc) batch 7. Batch 7 berlangsung sejak Desember 2021.

Tinc merupakan bentuk komitmen Telkomsel sebagai bagian ekosistem digital yang terus berupaya memperkuat ekosistem digital nasional secara inklusif dan berkelanjutan dengan menghadirkan wadah bagi startup lokal untuk berkembang dan mengoptimalkan berbagai potensi melalui peluang kolaborasi dan pemanfaatan teknologi dan ekosistem Telkomsel.

“Telkomsel akan terus bergerak maju untuk mendampingi dan mengakselerasi startup lokal untuk menciptakan lebih banyak solusi digital tepat guna dan mempunyai dampak sosial positif bagi masyarakat,” ujar Vice President Strategic Explorative Partnership Telkomsel, Mahmud Saladin, Jumat.

Kriteria dan fokus pengembangan yang sudah ditentukan Tinc Batch 7 adalah bergerak di bidang Agritech, Healthcare, Education, Leisure Economy, Logistics & Supply Chain, dan Gaming dengan memanfaatkan teknologi jaringan 5G, Software as a service (SaaS)/Platform as a Service (PaaS), Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning, maupun Internet of Things (IoT).

Kelima pemenang mewakili lima bidang yang berbeda, yaitu bidang agrikultura, software as a service (SaaS), e-commerce, kesehatan dan keluarga, serta media dan gaya hidup.

Bidang agrikultura dimenangkan oleh Askara Daulat Desa. Ia merupakan startup Agri-Tech yang berfokus pada pengembangan inklusif sektor hulu dengan menggunakan data dan teknologi untuk mengatasi ketidakseimbangan pasokan pertanian.

Bidang Saas dimenangkan oleh Machine Vision (PT. Lanius Inovasi Indonesia). Ia berfokus pada pengembangan low code platform IIoT dan data untuk membantu industri bertransformasi digital dari segi operasional.

Bidang e-commerce dimenangkan oleh Tumbasin. Platform ini bertujuan untuk memberdayakan pasar tradisional Indonesia melalui teknologi.

Bidang kesehatan dan keluarga dimenangkan oleh Fammi.ly. Platform parenting ini menyediakan tanya jawab seputar masalah perilaku anak yang aman dan terpercaya.

Bidang media dan gaya hidup dimenangkan oleh Tujju. Perusahaan ini melakukan pelokalan media berbasis teknologi.

Proses yang telah dilalui pemenang dan peserta lain pada batch 7 adalah pendaftaran (18 Oktober-7 Desember 2021), 50 startup berhasil lolos ke tahap video pitch screening, lalu 21 startup lolos ke tahap wawancara dan demo, 9 startup lolos ke tahap pitch day, hingga akhirnya tersisa lima startup yang lolos untuk seleksi ke tahap onboarding yang berkesempatan menjalin kolaborasi dengan Telkomsel.

Baca:

Cerita Wanita Usia 20 Tahun Ambil Alih Posisi Dirut Telkomsel

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.