Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Kasus Harian Covid-19 Yogya 2.450, Yenny Wahid

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat penambahan lebih dari 2.000 kasus baru Covid-19 pada hari ini, Selasa 22 Februari 2022. "Penambahan kasus terkonfirmasi hari ini sebanyak 2.450 kasus, total kasus aktif menjadi 17.632 kasus," kata juru bicara Gugus Tugas Covid-19 DIY, Berty Murtiningsih, Selasa.

Berita terpopuler selanjutnya tentang putri mendiang Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, meluncurkan Pesantren Programer Qoryatus Salam di Kompleks Peace Village atau Asrama Pesantren Qoryatus Salam, Sleman, Yogyakarta, Selasa, 22 Februari 2022.

Selain itu, Head of Ads Marketing Google Indonesia, Yolanda Sastra, mengatakan konsumen di Indonesia beradaptasi pada hybrid lifestyle dimana offline dan online sudah tak jelas lagi batas-batasnya. Dia menilainya berdasarkan data pencarian Google bidang teknologi menurut Google Trends (Agustus 2020-Agustus 2021), eConomy 2021 dan Google Destination Insights (November 2020-Oktober 2021).

1. Covid-19 DIY Bertambah 2.450 Kasus Hari Ini, 3 Pasien Isoman Meninggal

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat penambahan lebih dari 2.000 kasus baru Covid-19 pada hari ini, Selasa 22 Februari 2022. "Penambahan kasus terkonfirmasi hari ini sebanyak 2.450 kasus, total kasus aktif menjadi 17.632 kasus," kata juru bicara Gugus Tugas Covid-19 DIY, Berty Murtiningsih, Selasa.

Berty mengungkap ada enam kasus kematian terkonfirmasi Covid-19 hari ini. Keenamnya berasal dari Kabupaten Sleman tiga orang, dari Kabupaten Bantul sebanyak dua orang, dan satu orang dari Kabupaten Kulon Progo.

Koordinator Posko Dekontaminasi Covid-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman Vincentius Lilik Resmiyanto menyebut tiga kematian dari Kabupaten Sleman bukan pasien yang dirawat di rumah sakit atau menjalani isolasi terpadu. "Tiga warga yang meninggal seluruhnya dijemput tim kami saat sedang isoman, seluruhnya usia di atas 50 tahun," kata Lilik.

Lilik merinci, tiga warga Sleman yang meninggal itu satu sedang menjalani isolasi di rumahnya kawasan Klisat, Kecamatan Minggir, lalu dari Plemburan Sariharjo Ngaglik, dan ketiga dari Banteng, Hargobinangun Kecamatan Pakem. Sebelumnya, petugas meminta hasil test post mortem dari puskesmas atau klinik setempat dan semuanya dinyatakan positif Covid-19.

2. Yenny Wahid Dirikan Pesantren Programmer Perempuan di Yogyakarta

Putri mendiang Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, meluncurkan Pesantren Programer Qoryatus Salam di Kompleks Peace Village atau Asrama Pesantren Qoryatus Salam, Sleman, Yogyakarta, Selasa, 22 Februari 2022.

Pondok pesantren ini dikhususkan bagi kalangan santri perempuan yang selama 3 bulan ke depan bakal dididik tiga hal: mengaji, penguasaan teknologi informasi atau IT dalam bentuk bahasa pemrograman komputer, dan socio-entepreneur.

"Pesantren ini berawal saat almarhum Bapak (Gus Dur) mendatangi saya lewat mimpi setahun silam, intinya beliau saat itu memerintahkan saya membuat pondok pesantren meskipun kecil," kata Yenny.

Setelah mempertimbangkan bentuk pondok pesantren yang cocok, Yenny pun berniat memfasilitasi santriwati dalam bidang teknologi. Materi pemrograman yang diberikan antara lain pemrograman berupa Python, Algoritma, Django, Database, dan AWS.

3. Google: Orang Indonesia Ramai Cari Info Ponsel 5G dan Cara Bikin Konten

Head of Ads Marketing Google Indonesia, Yolanda Sastra, mengatakan konsumen di Indonesia beradaptasi pada hybrid lifestyle dimana offline dan online sudah tak jelas lagi batas-batasnya. Dia menilainya berdasarkan data pencarian Google bidang teknologi menurut Google Trends (Agustus 2020-Agustus 2021), eConomy 2021 dan Google Destination Insights (November 2020-Oktober 2021).

“Masyarakat Indonesia menggunakan teknologi untuk improve gaya hidup hybrid, dan kebanyakan mereka sekarang ada di rumah,” Kata Yolanda dalam acara Year in Search 2021: Look back to move your business forward, Selasa 22 Februari 2022.

Efek harus berada di rumah selama pandemi membuat orang Indonesia jadi makin tahu cara meningkatkan kualitas tempat tinggalnya. Semakin banyak konsumen yang ingin memperbarui fungsi rumahnya dengan perangkat smart home. Pencarian di Google seputar smart lamp (lampu pintar) meningkat 22 persen, smart refrigerator meningkat 42 persen, smart assistant tumbuh 22 persen, dan perangkat elektronik rumah meningkat 58 persen.

Menurut Yolanda, keamanan online juga menjadi kekhawatiran yang bertambah besar, dengan kenaikan penelusuran kata kunci 'kebocoran data' sebesar 33 persen dan 'berita bohong' sebesar 52 persen. Selain itu, 63 persen orang Indonesia menonton konten online melalui TV, penelusuran terkait smart TV meningkat. Pencarian terlihat seputar smart TV 43 inci (naik 50 persen), alat smart TV (naik 39 persen), TV untuk game (naik 22 persen). Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

