Cerita Rakha, Mahasiswa ITS Jalani Magang di Mercedes-Benz Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Rakha Wirayuda, mahasiswa Departemen Manajemen Bisnis Institut Teknologi Sepuluh Nopember (MB ITS) memperoleh pengalaman untuk menjalani magang di Mercedes-Benz, Inggris. Sebelum magang, ia mendapatkan bekal materi dari Benny Tjahjono, dosen pendampingnya di Inggris.

Adjunct professor Departemen MB ITS ini membagikan materi bernama teori pemimpin pasar. “Materi tersebut penting untuk menganalisa permasalahan di Mercedes-Benz,” ujar mahasiswa angkatan 2020 ini seperti dikutip dari laman resmi ITS pada Sabtu, 4 Juni 2022.

Teori pemimpin pasar yang diusung oleh Michael Treacy dan Fred Wiersema dalam buku berjudul The Discipline of Market Leaders ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak dapat menjadi segalanya bagi semua orang. Maka dari itu, perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain.

Rakha menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek keunggulan kompetitif perusahaan yang disebutkan pada buku tersebut. Pertama, keunggulan operasional yang menawarkan produk atau jasa handal kepada konsumen dengan harga terjangkau. Selanjutnya, kepemimpinan produk yang berkompetisi di pasar melalui kecanggihan dan merek. Serta kedekatan pada konsumen dengan memberikan solusi terbaik kepada mereka.

Usai mempelajari ilmu tersebut, menurut Rakha, kini perusahaan harus memiliki minimal dua keunggulan kompetitif untuk mempermudah persaingan mereka di pasar. “Saat ini, pasar maupun perusahaan sedang mengalami era disrupsi yang mengharuskan siap untuk berubah,” katanya.

Di sisi lain, Rakha dapat mengembangkan jiwa kepemimpinannya melalui program Global Leadership Aspire Program (GLAP) yang diselenggarakan oleh Coventry University, Inggris. Karena melalui program ini, ia mendapat wawasan baru dari berbagai pembicara yang sukses dalam kewirausahaan dan bisnis. “Mulai dari pendiri berbagai bisnis, alumni Coventry, hingga berbagai orang lainnya,” terangnya.

Pada dasarnya program bertujuan memberikan wadah bagi mahasiswa untuk berpikir secara luas agar menjadi suatu cita-cita maupun solusi guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Uniknya, program ini mendatangkan mahasiswa di berbagai negara lainnya. Sehingga, tercipta sesi diskusi dinamis karena adanya pandangan yang beragam.

Mahasiswa program international undergraduate program (IUP) ini selalu merasa tertantang untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dialami oleh Mercedes-Benz. Selama magang, Rakha mengaku bahwa terdapat pandangan untuk menganggap semua orang itu sama. Seperti halnya pada staf Mercedes-Benz yang dinilai sama karena tidak memandang umur maupun latar belakang setiap orang.

Rakha berterima kasih kepada ITS, khususnya MB ITS karena telah memberikan kesempatan emas tersebut kepadanya. Ia berharap kegiatan ini dapat ditiru maupun ditingkatkan lagi oleh mahasiswa ITS lainnya. “Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi mahasiswa lain untuk terus menuntut ilmu dan berani melakukan internasionalisasi,” katanya.

Baca juga:

UGM Dirikan Program Studi Magister Kecerdasan Artifisial