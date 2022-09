iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max Hadir dengan Kamera dan Chipset Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah meluncurkan iPhone 14 dan iPhone 14 Plus, Apple memperbaharui smartphone Pro. iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max tampil dengan kamera baru, desain takik baru, dan chipset baru.



Konektivitas

Pengguna akan dapat menghubungi layanan darurat melalui satelit jika berada 'di luar jaringan' tetapi di bawah "dedaunan ringan" atau dalam pandangan langsung dari satelit. Layanan ini akan debut di AS dan Kanada hanya pada bulan November, dan akan gratis selama dua tahun pertama.

Desain

Perubahan visual utama adalah potongan berbentuk pil di bagian atas layar. Ini lebih kecil dari takik yang lebih lama, dan ini dimungkinkan oleh fakta bahwa kamera di dalamnya sekarang 30 persen lebih kecil. Sensor jarak juga telah bergerak di bawah layar untuk membantu. Apple memberi nama potongan itu: Pulau Dinamis. Apple bermain dengan piksel hitam di sekitar potongan sebenarnya untuk menciptakan beberapa efek dinamis.

Ruang di sekitar potongan berubah untuk memungkinkan akses yang lebih mudah ke kontrol untuk aktivitas latar belakang yang sedang berlangsung seperti Peta atau Musik atau pengatur waktu. Aplikasi pihak ketiga juga dapat memanfaatkan area ini.

Layar

Ukuran layar sebesar 6,1 inci pada Pro dan 6,7 inci pada Pro Max, kini lebih cerah hingga puncak 2.000 nits untuk konten HDR, dan memiliki pengontrol baru yang mendukung kecepatan refresh serendah 1Hz. Ini berarti Always-On Display akhirnya tersedia di produk Apple, eksklusif untuk ponsel Pro ini. Waktu, widget, dan Live Activity akan terlihat sekilas di Always-On Display ini.

Kamera

Kamera utama di bagian belakang memiliki sensor "quad-pixel", yang merupakan yang pertama untuk Apple, tetapi agak tua di dunia Android saat ini. Sensor memiliki resolusi 48MP, dan secara default ponsel akan memotret dalam 12MP. Kamera memiliki aperture f/1,78, dan ukuran piksel 1,22μm sebelum binning - 2,44μm dengan binning. Pada perangkat mendapatkan stabilisasi pergeseran sensor generasi kedua, serta piksel fokus penuh.

Sensor utama beresolusi tinggi memungkinkan langkah zoom perantara baru 2x di aplikasi kamera, dengan memotong dari tengah, sempurna untuk pemotretan Mode Potret. Ada kamera ultrawide 12MP baru di belakangnya, dengan piksel 1,4μm besar, memberikan gambar yang lebih tajam dengan lebih detail dan juga meningkatkan bidikan makro. Terakhir, kamera telefoto 3x masih ada dan memiliki optical image stabilization.

Chip

Chip A16 Bionic adalah inti dari kedua perangkat, dan dilengkapi dengan CPU enam inti, dengan dua inti kinerja dan empat inti efisiensi. CPU secara keseluruhan diklaim 40 persen lebih cepat daripada pesaingnya, sementara dua inti berkinerja tinggi membutuhkan daya 20 persen lebih sedikit daripada yang ada di A15. Neural Engine 16-core yang disertakan dalam A16 mampu melakukan 17 triliun operasi per detik, sedangkan GPU 5-core hadir dengan bandwidth memori 50 persen lebih tinggi.

Harga dan Ketersediaan

iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max akan ditawarkan dalam Space Black, Silver, Gold, dan Deep Purple dengan variasi penyimpanan 128/256/512GB dan 1TB. Pra-pemesanan dimulai Jumat, 9 September, dengan ketersediaan menyusul pada 16 September. Harga di AS tetap sama seperti tahun lalu - iPhone 14 Pro mulai dari US$ 999, sedangkan iPhone 14 Pro Max mulai dari US$ 1.099. Seperti model iPhone 14 non-Pro yang lebih murah, perangkat ini juga menghapus baki SIM untuk pasar AS, hanya mengandalkan eSIM.

