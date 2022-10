Ragam Caption Aesthetic Instagram, dari yang Singkat sampai Tentang Sahabat

TEMPO.CO, Jakarta - Saat posting sebuah foto atau video di Instagram, rasanya kurang jika tidak disertai teks berisi keterangan foto atau video itu (caption). Kita pasti sering bimbang menentukan caption seperti apa yang cocok dengan konten yang diunggah. Apalagi, caption Instagram menjadi deskripsi singkat yang sangat penting supaya followers paham tujuan konten yang dipos.

Caption aesthetic Instagram menambah kesan keren unggahan. Jenisnya bermacam-macam, bisa diambil dari lirik lagu, kata-kata bijak, hingga caption singkat yang receh. Merangkum berbagai sumber, berikut ini rekomendasi caption aesthetic Instagram yang bisa menjadi referensi kamu.

Jika kamu termasuk tipe orang yang lebih suka to the point, berikut ini caption aesthetic Instagram singkat yang cocok buat kamu.

Spoiler: In the end, we die

Thanks for the memories

Don't judge a book by its cover

Oh, hi there!

A little haul of my life

One day at a time

Teruntuk kamu yang punya jiwa humoris, ada caption IG lucu estetik yang pas buat kamu nih.

Gak papa no love, asal jangan no money

Caption Instagram juga bisa mengandung unsur islami yang dikutip dari ayat suci Al Quran, hadist, dan ungkapan-ungkapan para ulama. Berikut contohnya:

Lirik lagu bisa menjadi inspirasi caption Instagram, misalnya di bawah ini:

Strawberry lipstick state of mind (Adore You - Harry Styles

You will find me in the region of the summer stars (Walking in The Wind - One Direction)

All I do is win win no matter what (DJ Khaled)

On a scale of one to ten, I'm at 100 (The Way - Ariana Grande)

It's a moment when I show up, got them saying (Wow - Post Malone)

Show show me, I'll show you (BTS)

Forever we are young (BTS)

You're the cause of my euforia (Jungkook BTS)

I make the moves up as I go (Taylor Swift)

You have every right to a beautiful life (Selena Gomez)

Don't get it twisted (Rihanna)

I hope you're happy, but don't be happier (Olivia Rodrigo)

I love you to the bone (Pamungkas)

Dimanapun kalian berada, kukirimkan terima kasih (Tulus)