Kapal Perang Terbaik di Dunia: Type 055 Cina dan Para Penantangnya

TEMPO.CO, Jakarta - Bagaimana mengimbangi armada kapal perang Cina yang terus berkembang telah membuat gusar komandan Angkatan Laut Amerika Serikat.

Tidak hanya angkatan laut Cina yang sudah menjadi yang terbesar di dunia, keunggulan numeriknya atas AS semakin luas, dengan kepala Angkatan Laut AS baru-baru ini memperingatkan bahwa galangan kapal Amerika tidak dapat mengikutinya. Beberapa ahli memperkirakan Cina dapat membangun tiga kapal perang dalam waktu yang dibutuhkan AS untuk membangun satu.

Ini hanyalah salah satu kekhawatiran, di samping agresi Beijing yang meningkat di Laut Cina Selatan dan sekitar Taiwan, yang mungkin membebani pikiran Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin saat dia bergabung dengan tokoh militer top dari seluruh wilayah di Dialog Shangri-La di Singapura, Sabtu, 3 Juni 2023.

Type 055 Cina

Pentagon memperkirakan Angkatan Laut Cina memiliki sekitar 340 kapal perang saat ini, sementara AS memiliki kurang dari 300. Armada Cina diperkirakan akan tumbuh menjadi 400 dalam dua tahun ke depan, sementara armada AS akan memakan waktu hingga 2045 untuk mencapai 350.

Tapi bukan hanya peningkatan luas angkatan laut Cina yang menimbulkan kekhawatiran. Beberapa kapal yang diproduksi Cina bisa dibilang memiliki daya tembak yang lebih besar daripada beberapa kapal AS.

Contohnya, Type 055 Cina, dipandang sebagai kapal perusak utama dunia.

Menggusur 12.000 hingga 13.000 ton, Type 055 lebih besar dari kapal perusak biasa (ukurannya lebih dekat dengan kapal penjelajah kelas Ticonderoga Angkatan Laut AS) dan mengemas pukulan yang tangguh.

Kapal ini memiliki 112 sel sistem peluncuran vertikal (VLS) yang menembakkan rudal permukaan-ke-udara dan anti-kapal, yang lebih banyak dari 96 pada kapal perusak kelas Arleigh Burke terbaru Angkatan Laut AS. Kapal ini juga membanggakan radio canggih dan sistem senjata anti-kapal selam.

Dan Cina memompa mereka keluar. Cina mulai membangun Type 055 pada tahun 2014 dan baru-baru ini menugaskan yang kedelapan, Xianyang. Pekerjaan AS pada kapal perusak kelas Zumwalt jauh lebih lambat; konstruksi dimulai lima tahun sebelumnya, namun hanya dua yang telah beroperasi.

Sejong the Great Korea Selatan

Kapal Destroyer Sejong the Great Korea Selatan (DAPA)

Tetapi beberapa analis Barat mengatakan Type 055 mungkin memiliki rekan di kapal perusak kelas Sejong the Great Korea Selatan.

Dengan perpindahan 10.000 hingga 12.000 ton, Sejong sedikit lebih kecil dari Type 055 Cina, tetapi mereka memiliki daya tembak lebih besar, dengan 128 sel VLS dan senjata yang mencakup rudal darat-ke-udara, anti-kapal selam, dan rudal jelajah.

Tiga Sejong, yang harganya masing-masing sekitar $925 juta, adalah kebanggaan armada Korea Selatan.

“Dengan satu kapal ini, (Angkatan Laut Korea Selatan) dapat mengatasi beberapa situasi simultan – anti-pesawat, anti-kapal, anti-kapal selam, anti-permukaan – dan bertahan dari rudal balistik,” kata Badan Media Pertahanan negara itu.

Pensiunan Laksamana Korea Selatan Duk-ki Kim, orang pertama yang menjadi kapten Sejong, mengatakan kapal itu lebih dari sekadar tandingan Type 055 Cina.

“Cina berfokus pada persaingan kuantitas dan harga daripada kualitas kapalnya,” Kim, sekarang wakil presiden Asosiasi Studi Militer Korea, mengatakan kepada CNN.

Maya dan Mogami Jepang



Kapal Frigate Mogami Jepang (Japan Defense Ministry)

Jepang juga memiliki kapal perusak "kelas dunia", kata Alessio Patalano, profesor perang dan strategi di King's College di London.

Kapal perusak kelas Maya terbaru negara itu dipersenjatai dengan 96 sel VLS yang dapat menembakkan rudal anti-balistik dan anti-kapal selam, sementara “kualitas sensor dan sistemnya berada di ujung paling atas spektrum,” menurut Patalano.

November lalu, Maya mendemonstrasikan kemampuan mereka untuk menghancurkan rudal balistik yang bergerak di luar atmosfer Bumi. 96 sel VLS itu menempatkan Maya setara dengan Arleigh Burkes AS terbaru, tetapi ada perbedaan krusial di antara keduanya: Arleigh Burkes menelan biaya $2,2 miliar; Maya harganya satu miliar dolar lebih murah.

Dengan kata lain, Maya mewakili "kuantitas dan kualitas": Mereka berspesifikasi tinggi, (relatif) berbiaya rendah, dan dapat memulai jalur produksi dengan cepat.

“Jika pembuatan kapal Cina menunjukkan kapasitas yang luar biasa untuk produksi massal, Jepang memimpin dalam kualitas yang terjangkau dalam skala yang lebih besar daripada kebanyakan kekuatan angkatan laut, tanpa mengorbankan waktu commissioning. Keseimbangan itu, dan pengalaman dalam filosofi, adalah keunggulan yang sesungguhnya,” kata Patalano.

Dan itu bukan hanya Maya. Contohnya fregat kelas Mogami Jepang; kapal perang seberat 5.500 ton yang cepat dan tersembunyi dengan 16 sel VLS yang menembakkan rudal darat-ke-udara dan anti-kapal. Semua dilakukan dengan 90 awak dan label harga masing-masing sekitar $372 juta.

Sebaliknya, fregat kelas Constellation pertama Angkatan Laut AS yang sedang dikembangkan diperkirakan menelan biaya tiga kali lebih banyak dan membutuhkan awak dua kali lebih banyak. Itu kurang dari ideal mengingat Angkatan Laut AS mengalami kesulitan merekrut – wakil kepala operasi angkatan laut AS mengatakan kemungkinan akan kehilangan target perekrutannya sebesar 6.000 tahun ini – meskipun Constellation diharapkan memiliki sel VLS dua kali lebih banyak daripada para Mogami.

Zumwalt

Kapal Destroyer Zumwalt AS (US Navy)

Jadi apa yang membuat galangan kapal Korea Selatan dan Jepang begitu kompetitif? Kapal perusak kelas Zumwalt dan kapal tempur pesisir telah membuat Pentagon menghabiskan miliaran untuk platform yang menurut para kritikus Angkatan Laut AS tidak jelas.

Tiga kapal perusak Zumwalt milik Angkatan Laut AS masing-masing dihargai sekitar $8 miliar, tetapi tidak jelas bagaimana mereka cocok dengan armada lainnya.

Sementara itu, beberapa kapal perang pesisir AS, yang masing-masing berharga lebih dari $350 juta, diperkirakan akan dinonaktifkan bahkan sebelum mereka menjalani sepertiga masa hidup mereka.

CNN

