Bomber B-52 Stratofortress Perdana Ikut Latihan TNI AU-US PACAF, Ini Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pesawat pengebom (bomber) milik Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) jenis B-52 Stratofortress untuk pertama kalinya melintasi wilayah Indonesia.

Pesawat itu diikuti F-16 TNI AU hingga mendarat di Bandara Internasional Kualanamu di Medan, Sumatera Utara, pada Senin, 19 Juni 2023. Pesawat pengebom strategis tersebut akan berpartisipasi dalam latihan bersama TNI AU dan US PACAF, 'Interoperability Bomber Landing 2023', yang digelar lima hari, 19-23 Juni 2023.

Dua pesawat B-52 Stratofortress yang berasal dari skadron pengebom ke-23 USAF itu menempuh penerbangan selama tujuh jam sebelum akhirnya memasuki wilayah udara Indonesia.

Menurut situs Angkatan Udara AS, B-52H Stratofortress adalah pengebom berat jarak jauh yang dapat melakukan berbagai misi. Pengebom ini mampu terbang dengan kecepatan subsonik di ketinggian hingga 50.000 kaki (15.166,6 meter). Pesawat itu dapat membawa persenjataan konvensional yang dipandu nuklir atau presisi dengan kemampuan navigasi presisi di seluruh dunia.

Dalam konflik konvensional, B-52 dapat melakukan serangan strategis, dukungan udara jarak dekat, larangan udara, serangan balik udara dan operasi maritim.

Selama operasi Badai Gurun, B-52 mengirimkan 40 persen dari semua senjata yang dijatuhkan oleh pasukan koalisi. Pesawat ini sangat efektif bila digunakan untuk pengawasan laut dan dapat membantu Angkatan Laut AS dalam operasi antikapal dan peletakan ranjau. Dalam dua jam, dua B-52 dapat memantau 140.000 mil persegi (364.000 kilometer persegi) permukaan laut.

Semua B-52 dapat dilengkapi dengan dua sensor penglihatan elektro-optik, inframerah yang melihat ke depan dan pod penargetan lanjutan untuk menambah penargetan, penilaian pertempuran dan keselamatan penerbangan, yang selanjutnya meningkatkan kemampuan tempurnya.

Pilot memakai kacamata penglihatan malam, atau NVG, untuk meningkatkan penglihatan mereka selama operasi malam hari. Kacamata penglihatan malam memberikan keamanan yang lebih besar selama operasi malam hari dengan meningkatkan kemampuan pilot untuk membersihkan medan secara visual, meningkatkan kesadaran situasional kru udara dan pertempuran di masa damai, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan pesawat lain secara visual.

B-52 dilengkapi dengan pod penargetan lanjutan. Pod penargetan menyediakan deteksi target jarak jauh yang ditingkatkan, identifikasi, dan pengawasan stabil berkelanjutan untuk semua misi, termasuk dukungan udara jarak dekat dari pasukan darat.

Teknologi penargetan dan pemrosesan gambar yang canggih secara signifikan meningkatkan efektivitas tempur B-52 pada siang hari, malam hari dan kondisi cuaca yang kurang ideal saat menyerang target darat dengan berbagai senjata jarak jauh (misalnya, bom berpemandu laser, bom konvensional, dan GPS- senjata yang dipandu).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penggunaan pengisian bahan bakar di udara memberi B-52 jangkauan yang hanya dibatasi oleh daya tahan awak pesawat. Ia memiliki jangkauan tempur tanpa bahan bakar lebih dari 8.800 mil (14.080 kilometer).

Selama lebih dari 60 tahun, B-52 telah menjadi tulang punggung kekuatan pengebom strategis Amerika Serikat. B-52 mampu menjatuhkan atau meluncurkan berbagai senjata terluas di inventaris AS. Ini termasuk bom gravitasi, bom curah, peluru kendali presisi, dan amunisi serangan langsung gabungan.

Diperbarui dengan teknologi modern, B-52 mampu memberikan senjata lengkap yang dikembangkan bersama dan akan berlanjut hingga abad ke-21 sebagai elemen penting pertahanan AS. Angkatan Udara saat ini mengharapkan untuk mengoperasikan B-52 hingga tahun 2050.

B-52A pertama kali terbang pada tahun 1954, dan model B mulai beroperasi pada tahun 1955. Sebanyak 744 B-52 dibuat, dengan yang terakhir, B-52H, dikirimkan pada Oktober 1962. Yang pertama dari 102 B-52H adalah dikirim ke Komando Udara Strategis pada Mei 1961.

Model H dapat membawa hingga 20 rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Selain itu, dapat membawa rudal jelajah konvensional yang diluncurkan dalam beberapa kontinjensi mulai tahun 1990-an dengan Operasi Badai Gurun dan berpuncak pada Operasi Inherent Resolve pada tahun 2016.

Spesifikasi

Fungsi Utama: Pengebom berat

Kontraktor: Boeing Military Airplane Co.

Pembangkit listrik: Delapan mesin Pratt & Whitney turbofan TF33-P-3/103

Pendorong: Setiap mesin hingga 17.000 pound

Lebar sayap: 185 kaki (56,4 meter)

Panjang: 159 kaki, 4 inci (48,5 meter)

Tinggi: 40 kaki, 8 inci (12,4 meter)

Berat: Sekitar 185.000 pound (83.250 kilogram)

Berat Lepas Landas Maksimum: 488.000 pound (219.600 kilogram)

Kapasitas Bahan Bakar: 312.197 pound (141.610 kilogram)

Muatan: 70.000 pound (31.500 kilogram)

Kecepatan: 650 mil per jam (Mach 0,84)

Kisaran: 8.800 mil (7.652 mil laut)

Langit-langit: 50.000 kaki (15.151,5 meter)

Persenjataan: Sekitar 70.000 pound (31.500 kilogram) persenjataan campuran—bom, ranjau, dan misil. (Dimodifikasi untuk membawa rudal jelajah yang diluncurkan dari udara)

Awak: Lima (komandan pesawat, pilot, navigator radar, navigator, dan petugas peperangan elektronik)

Biaya Unit: US$ 84 juta

Kemampuan operasi awal: April 1952

Inventaris: Kekuatan aktif, 58; Reservasi, 18

AF.MIL

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.