Putri Parto Patrio, Amanda Caesa Raih Gelar Bachelor of Arts di Inggris, Apakah BA Ini?

TEMPO.CO, Jakarta - Putri komedian Parto Patrio, Amanda Caesa lulus dari University of the West of England Bristol jurusan Graphic Design. Penyanyi yang berusia 20 tahun ini mendapat gelar Bachelor of Arts selama setahun pendidikan. Lantas apa itu gelar Bachelor of Arts?

Bachelor of Arts atau BA adalah gelar pencapaian tingkat sarjana yang diberikan universitas di seluruh dunia. Seperti dikutip dari uwaterloo.ca, gelar ini diberikan kepada mahasiswa yang menempuh mata pelajaran seni liberal, humaniora, ilmu sosial, bahasa, dan budaya. Serta disiplin ilmu sastra sejarah, komunikasi, seni rupa dan bahasa asing.

Gelar BA didapatkan setelah menyelesaikan pendidikan selama tiga hingga empat tahun tergantung banyak kursus yang diambil setiap semester. Pendidikannya dapat dijalani sebagai siswa penuh waktu ataupun paruh waktu.

Umumnya, program BA sangat fleksibilitas dan tidak terspesialisasi dalam pemilihan kursus. Tak hanya itu, program ini memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari berbagai mata pelajaran dan terfokus pada satu atau dua mata pelajaran.

Oleh sebab itu, Bachelor of Arts mampu meningkatkan pengembangan pribadi siswanya. Mulai prospek pekerjaan di masa depan hingga potensi untuk berkontribusi pada kehidupan budaya dan intelektual masyarakat luas.

Melansir dari ican-education.com, Bachelor of Arts juga diperuntukkan bagi mahasiswa yang kesulitan memahami konsep matematika dan sains. Lantaran lebih membutuhkan kredit yang lebih sedikit daripada gelar Bachelor of Science.

Gelar Bachelor of Arts mempunyai pendekatan yang luas dan menyeluruh. Sehingga dapat memperdalam pemahaman dan kesadaran budaya. Termasuk mengembangkan keterampilan analitis, berpikir kritis, tertulis, dan komunikasi.

Tak hanya itu, program BA membantu mengembangkan kemampuan untuk meneliti, menganalisis ,mengevaluasi informasi, penyelesaian masalah, kemampuan beradaptasi, dan kesadaran akan perspektif yang berbeda. Sehingga memberikan alumninya posisi terbaik saat di dunia kerja.

Program BA juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk karir masa depan. Seperti dijelaskan dari www-auckland-ac-nz, gelar Bachelor of Arts, memberikan peluang berkarier di bidang bisnis, teater, pendidikan, rekreasi, teknologi, penulisan, sejarah, desain, dan hampir semua bidang. Serta memberikan komunikasi dan pemikiran kreatif, yang kemudian membuka berbagai peluang di dunia kerja.

