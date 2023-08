Realme 11 4G dan Realme 11 5G Memulai Rilis Global, Ini Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Realme telah meluncurkan Realme 11 Series di Cina pada Mei lalu dengan varian Realme 11, Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro+. Untuk diketahui, ketiga ponsel memiliki konektivitas 5G.

Dan kini telah hadir varian lain secara global, yaitu Realme 11 4G di Vietnam. Sedangkan, Realme 11 5G diperkenalkan di Taiwan.

Untuk varian 5G, chipset yang digunakan Dimensity 6100+ dan dikabarkan sebagai ponsel pertama yang diluncurkan dengan SOC tersebut. Sedangkan Realme 11 4G menggunakan Helio G99 SOC.

Realme 11 5G mengemas layar LCD IPS 6,72 inci dengan resolusi FHD+ dan tingkat penyegaran 120 Hz. Model 4G dengan ukuran diagonal 6,4 inci AMOLED, resolusi FHD+ dan laju refresh 90 Hz.

Kedua perangkat baru membawa kamera menghadap ke depan 16 MP. Penempatan kamera di model 5G dengan guntingan lubang punch yang di tengah sementara 4G memiliki modul di sudut kiri.

Untuk kamera belakang terdapat sensor utama 108 MP Isocell HM6 di Realme 11 5G bersama dengan lensa kedalaman 2 MP. Sedangkan, Realme 11 4G membawa kamera utama 108 MP dan sensor monokrom 2 MP. Kedua ponsel baru berjalan pada sistem operasi Realme UI 4.0 berdasarkan Android 13. Kapasitas baterai yang ditanamkan 5.000 mAh dengan pengisian daya SUPERVOOC 67W.

Realme 11 4G hadir dalam warna hitam dan emas. Harga dimulai pada VND 7.390.000 (US$ 312) untuk trim 8 GB/128 GB dan VND 7.990.000 (US$ 337) untuk model 8 GB/256 GB. Realme 11 5G tersedia juga tersedia dalam warna hitam dan emas mulai dari TWD 8.990 (US$ 286) dalam trim 8 GB/256 GB.

GSM ARENA | REALME

