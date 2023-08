Fitur Q&A Google Meet, Bagaimana Cara Kerjanya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Google telah meluncurkan fitur moderasi Q&A atau tanya jawab di Meet. Fitur ini memungkinkan host meninjau dan menyetujui pertanyaan sebelum dibagikan dengan semua peserta. Ini itu membantu memastikan pertanyaan sesuai topik dan relevan.

Mengutip Gadgets Now, fitur moderasi Q&A tersedia di web dan perangkat seluler. Fitur ini akan dinonaktifkan secara default dan bisa diaktifkan oleh pengguna di bagian Meeting Activites di kontrol host. Peserta rapat akan diberi notifikasi terkait apakah fitur moderasi Q&A diaktifkan atau dinonaktifkan melalui banner yang ditampilkan.

Fitur Q&A Google

Fitur moderasi Q&A di Google Meet akan tersedia untuk pelanggan Google Workspace. Itu termasuk Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade.

Peluncuran fitur secara bertahap telah dimulai dari 1 Agustus dengan perkiraan waktu hingga 15 hari. Itu supaya terlihat di seluruh domain Rapid Release dan Scheduled Release. "Pembaruan ini akan membantu memastikan pertanyaan sesuai topik sebelum dibagikan secara luas dengan peserta rapat," menurut keterangan Google.

Google baru-baru ini memperkenalkan fitur in-line reply di Google Chat. Fitur ini tersedia untuk semua pengguna Google Chat Workspaces dan memungkinkan setiap anggota menanggapi atau mendiskusikan pengumuman yang dibuat dalam grup. Fitur diaktifkan secara default untuk ruang pengumuman yang baru dibuat dan yang sudah ada. Pengelola ruang bisa mengaktifkan atau menonaktifkan fitur di pengaturan ruang.

