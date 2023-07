Cara Menonton Bareng Video Youtube dalam Google Meet

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Google Meet sudah lama meluncurkan kemampuan untuk streaming langsung YouTube. Mengutip The Verge, panggilan video telah mengambil alih ruang kerja selama pandemic Covid-19. Situasi itu pula yang mendorong platform itu terus berkembang.

Google Meet memiliki fitur bernama co-watch. Fitur ini memungkinkan pengguna menonton video YouTube dalam panggilan Google Meet. Syaratnya host mesti berlangganan YouTube Premium untuk memulai sesi live sharing.

Partisipan lain bisa menonton video tanpa harus berlangganan YouTube Premium. Tapi, hanya satu video yang bisa dibagikan dalam satu waktu dalam panggilan Google Meet.

Cara menonton bareng video Youtube lewat Google Meet

Prasyarat

Perangkat Android

Menggunakan Google Meet dan YouTube dengan Akun Google pribadi

Berlangganan YouTube Premium

Langkah

Mulai sesi live sharing dari meeting di aplikasi Google Meet Setelah bergabung dalam rapat, ketuk layar untuk menampilkan kontrol panggilan. Dari opsi di bagian bawah, tap More actions yang berbentuk tiga titik vertikal lalu pilih Activities. Dari menu Activities, ketuk YouTube Setelah kembali ke dalam menu Activites di aplikasi Meet, ketuk YouTube lalu pilih Open YouTube. Cari video yang ingin ditonton bersama melalui live sharing lalu ketuk videonya. Dari menu pop-up yang meminta untuk memulai sesi live sharing, ketuk Start.



Setelah live sharing dimulai, bagian hijau di bagian bawah layar akan muncul berisi teks You are live sharing in Meet. Ini berarti video YouTube sudah mulai diputar untuk semua partisipan.

Setiap partisipan bisa melakukan pause, rewind, dan forward video saat diputar dalam Google Meet. Perlu diperhatikan, ada beberapa video YouTube yang tidak bisa diputar selama live sharing, seperti konten untuk anak-anak dan konten berbayar.

