Contoh Recount Text Singkat dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya

TEMPO.CO, Jakarta - Jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris ada banyak macamnya mulai dari narrative text, descriptive text, explanation text hingga recount text.

Dikutip dari Modul Pembelajaran SMA Bahasa Inggris Kelas X Kemdikbud, recount text adalah teks dalam bahasa inggris yang menceritakan pengalaman ataupun kejadian di masa lalu. Fungsi teks recount yakni memberikan informasi dan menghibur pembaca.

Recount text merupakan jenis teks naratif yang digunakan untuk menguraikan peristiwa atau pengalaman pribadi yang telah terjadi.

Tujuan dari recount text adalah untuk menceritakan atau menginformasikan pada pembaca tentang pengalaman penulis. Berikut adalah penjelasan mengenai contoh recount text singkat dan terjemahannya.

Ciri-Ciri Recount Text

Ada sejumlah ciri-ciri yang harus diperhatikan sebelum menuliskan recount text. Berikut adalah ciri-ciri recount text dikutip dari buku Meningkatkan Motivasi dan Kemampuan Menulis Bahasa Inggeis Recount Text:

Menggunakan kalimat past tense (lampau), seperti visited, went, departed, came, would, woke up dan lain sebagainya. Menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara, seperti last January, Bali Island, on the second day , dan lain sebagainya. Menggunakan conjuction (kata penghubung) dan time connectives untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti and, before, then, after that dan lain sebagainya.

Struktur Recount Text

Recount text merupakan jenis teks naratif yang digunakan untuk menguraikan peristiwa atau pengalaman pribadi. Teks ini memiliki struktur yang teratur. Berikut adalah struktur penulisan recount text.

1. Orientation

Bagian ini merupakan paragraf pembuka yang memperkenalkan latar belakang peristiwa atau pengalaman yang akan diuraikan. Biasanya mencakup informasi tentang waktu, tempat, dan konteks umum.

2. Events

Bagian utama dari teks recount yang merinci peristiwa atau pengalaman secara kronologis. Setiap peristiwa dijelaskan dengan urutan waktu yang logis, mulai dari awal hingga akhir. Umumnya, recount text ditulis menggunakan kata hubung seperti first, then, after dan sebagainya.

3. Reorientation (optional)

Bagian ini merupakan tahapan akhir sebagai pengulangan pengenalan yang ada di bagian awal teks.

Bagian pengulangan ini bisa jadi merupakan rangkuman semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Penulis dapat menambahkan pemikiran, perasaan, atau refleksi pribadi tentang peristiwa yang diuraikan.

Contoh Recount Text Singkat dan Terjemahan

Contoh 1 : Recount text kehilangan dompet

I lost my wallet yesterday. I realized it when I was about to pay for my lunch. I had kept some cash, my credit cards, and my ID in it. I retraced my steps to where I had been earlier, but I couldn't find it. I asked the restaurant staff, but they hadn't seen it either. It was a stressful day, and I spent hours canceling my credit cards and reporting the loss to the police.

Terjemahan:

Saya kehilangan dompet saya kemarin. Saya menyadarinya ketika saya hendak membayar makan siang. Saya telah menyimpan sejumlah uang tunai, kartu kredit, dan kartu identitas saya di dalamnya. Saya mencoba mengikuti jejak langkah saya kembali ke tempat yang sudah saya kunjungi sebelumnya, tetapi saya tidak bisa menemukannya. Saya juga bertanya kepada staf restoran, tetapi mereka juga tidak melihatnya. Ini adalah hari yang stres, dan saya menghabiskan berjam-jam untuk membatalkan kartu kredit saya dan melaporkan kehilangannya kepada polisi.

Contoh 2: Recount text liburan di pantai

Last summer, I went on a beach vacation with my family. We spent a week at a beautiful seaside resort. We swam in the crystal-clear water, built sandcastles, and enjoyed the sun. In the evenings, we would watch the sunset over the horizon. We also tried some delicious seafood at the local restaurants. It was a relaxing and memorable trip.

Terjemahan:

Musim panas lalu, saya pergi berlibur ke pantai bersama keluarga saya. Kami menghabiskan seminggu di resor tepi pantai yang indah. Kami berenang di air yang bening, membangun istana pasir, dan menikmati matahari. Pada malam hari, kami akan menonton matahari terbenam di cakrawala. Kami juga mencoba beberapa hidangan laut lezat di restoran-restoran lokal. Itu adalah perjalanan yang santai dan tak terlupakan.

Contoh 3: Recount text pengalaman berkemah

Last weekend, my friends and I went camping in the mountains. We set up our tents near a beautiful river. In the evening, we made a campfire and roasted marshmallows. We told stories and sang songs. The next day, we went for a hike and enjoyed the stunning views from the mountain top. It was an unforgettable adventure.

Terjemahan:

Akhir pekan lalu, saya dan teman-teman saya pergi berkemah di pegunungan. Kami mendirikan tenda-tenda kami di dekat sungai yang indah. Di malam hari, kami membuat api unggun dan memanggang marshmallow. Kami bercerita dan menyanyikan lagu-lagu. Pada hari berikutnya, kami melakukan pendakian dan menikmati pemandangan yang menakjubkan dari puncak gunung. Itu adalah petualangan yang tak terlupakan.

RIZKI DEWI AYU

