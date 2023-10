Cerita Horor Pamali, Game buatan StoryTale Studio Bandung yang Segera Rilis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - StoryTale Studio di Bandung akan segera meluncurkan episode terbaru dari game bertajuk Pamali: Indonesian Folklore Horror pada bulan ini. Rencana itu menyusul penayangan film yang diadaptasi dari game itu khususnya episode The Tied Corpse di bioskop dengan judul Pamali: Dusun Pocong. “Game sekarang multiplayer bisa dimainkan sampai empat orang,” kata Chief Operating Officer dan co-founder Storytale Studio, Arya Kemaswara Hamdani kepada Tempo, Sabtu malam, 14 Oktober 2023.

Pamali dari bahasa Sunda yang artinya kurang lebih pantangan atau larangan. Nuansa horor pada game itu dibangun dengan melibatkan sosok-sosok hantu yang populer di masyarakat berbagai daerah di Indonesia. Menurut Arya, game multiplayer Pamali dikemas sebagai antologi kedua yang terdiri dari empat episode terpisah. Sosok hantunya pun berbeda-beda. “Kita mengejarnya rilis per enam bulan,” ujarnya.

Cara peluncuran game Pamali antologi kedua ini sama seperti yang pertama. StoryTale Studios pertama kali merilis game Pamali pada 2018. Episode pertamanya berjudul The White Lady dengan sosok hantu kuntilanak. Kisah kedua berjudul The Tied Corpse yang melibatkan sosok pocong. Kemudian episode ketiga berjudul The Little Devil yang memunculkan tuyul dalam ceritanya. Episode ke empat yaitu The Hungry Witch ikut menampilkan hantu leak.

Game horor Pamali menurut Arya dibuat untuk menampilkan kekayaan budaya lokal masyarakat di Indonesia ke warga dunia. “Horor itu sebuah medium yang sangat bagus untuk mendorong budaya,” ujarnya. Sejauh ini pembeli atau pemain game itu mayoritas berasal dari Tanah Air.

Pemain dalam game itu akan memerankan seorang tokoh dengan nama tertentu sesuai masing-masing episode, misalnya sebagai penjaga kuburan. Pengembang game lebih mengutamakan untuk membangun suasana tegang. “Enggak terlalu fokus pada jumpscare yang murah,” kata dia.

Selain itu, permainan dirancang untuk bisa menghasilkan 35 jenis hasil akhir, sebagai gambaran dari konsekuensi setiap keputusan yang diambil oleh pemain. “Sekarang lebih seru lagi dengan multiplayer karena takdir kita ikut ditentukan oleh teman atau pemain lain,” ujar Arya.

Sejauh ini StoryTale Studio hanya memakai sebuah platform yaitu komputer pribadi atau PC untuk memainkan game Pamali. Spesifikasi minimumnya seperti Windows 7 versi 64 bit, prosesor Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50Ghz, grafik NVIDIA GeForce 940MX, RAM 4 GB, dan ruang kosong 2 GB. Sementara rekomendasinya yaitu Windows 10 Pro 64-bit, prosesor Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40Ghz, RAM 16 GB, grafik NVIDIA GeForce GTX 970, DirectX Version 12, dan tersedia ruang kosong 3GB.

