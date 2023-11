Kisah Nilal, Putri Buruh Jasa Angkut yang Jadi Wisudawan Terbaik di UIN Walisongo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nilal Muna Fatmawati menjadi wisudawan terbaik Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang. Nilal diwisuda pada Rabu, 8 November 2023 dengan IPK 3,92 dan lulus hanya dalam waktu tiga tahun 26 hari.

Hidup di tengah keluarga yang terbatas dalam urusan ekonomi, tidak menyurutkan semangat Nilal untuk kuliah. Ayahnya, Atmiko berprofesi sebagai buruh jasa angkut. Hal itu menguatkan semangat Nilal Muna untuk tidak pernah putus asa dalam menyelesaikan kuliahnya.

Dilansir dari situs Kementerian Agama, Nilal Muna mengatakan perjalanan perkuliahannya tidak mudah. Namun, dia bertekad dan percaya bahwa pendidikan adalah salah satu ikhtiarnya dalam mengubah nasib.

Nilal Muna Fatmawati diwisuda melalui jalur non-skripsi. UIN Walisongo memang sudah menerapkan lulus tanpa skripsi bagi mahasiswanya sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Nilal Muna lulus dengan menulis artikel ilmiah berjudul “Analisis Pergeseran Stigma Gender Guru Pendidikan Anak Usia Dini”. Artikel ini terbit di Jurnal Obsesi, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini yang terindeks Sinta 2.

Mahasiswi asli dari Kota Semarang ini dikenal aktif menulis berbagai artikel ilmiah. Beberapa di antaranya adalah “Development of Educational Game Tool, ‘Magic Spinman’ to improve the Fine Motor Skill off Early Childhood Education Student” yang terbit di Jurnal Al Athfaal, Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini Terindeks Sinta 3. Artikel lainnya berjudul “Menggali Makna Kemerdekaan HUT RI bagi Masyarakat Urban (Studi Kasus di Meteseh Tembalang)” terbit pada jurnal terindeks Sinta 5.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain menulis di berbagai jurnal ilmiah, Nilal juga aktif di forum ilmiah dengan mengikuti International Conference Perkumpulan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saat itu, dia menyampaikan papernya yang berjudul “Deconstruction of Early Childhood Gender Stigma Study At RA Hj. Sri Musitarti Semarang”.

Nilal Muna juga menulis Buku yang diterbitkan dengan ISBN oleh Penerbit Fatiha Media dengan judul “Strategi Pembelajaran Nilai Agama dan Moral pada Anak Usia Dini Berbasis Genetik STIFIn”. Dia juga aktif mengikuti berbagai lomba penulisan karya tulis ilmiah tingkat nasional, termasuk ikut juga program KKN Internasional di Malaysia.

Nilal Muna berbagi kiat agar bisa lulus dengan cepat. "Pertama, tentukan tujuan kenapa ingin lulus lebih awal, tepatnya pada semester berapa," ujar Nilal. Kedua, kata dia, fokus serta jalani dengan kesabaran dan keikhlasan. Ketiga, atur waktu dengan baik dan jangan menyerah. Menurutnya, lulus non-skripsi dengan artikel jurnal bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Nilal sendiri mempersiapkan artikelnya di semester 5 sehingga bisa lulus di Semester 7. Adapun Plt. Rektor UIN Walisongo Nizar mengapresiasi prestasi mahasiswa yang bisa lulus non-skripsi.

Pilihan Editor: Cara Daftar Beasiswa LPDP, Siap-siap Dibuka Tahun Depan