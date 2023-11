Sering Muncul Iklan di Mesin Pencari? Berikut Cara Menghilangkan Iklan di Ponsel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah mesin pencari diciptakan untuk mempermudah pengguna menjelajah internet. Dengan kehadiran mereka, kita dapat mencari segala yang kita butuhkan, terutama dengan menggunakan perangkat bergerak seperti handphone alias ponsel yang dapat dibawa ke mana saja.

Namun, ada berbagai hambatan yang dapat mengganggu aktivitas browsing, seperti misalnya mengarungi mesin pencari, salah satunya adalah munculnya iklan pop-up di layar perangkat.

Menikmati aktivitas menjelajah internet melalui smartphone merupakan kesenangan kecil. Sayangnya, terkadang kehadiran iklan dapat mengganggu pengalaman tersebut. Jika ingin mengatasi hal ini, kamu dapat mencoba berbagai cara untuk menghilangkan iklan di HP. Meskipun demikian, terdapat beberapa cara efektif untuk menghilangkan iklan di HP, dan berikut penjelasannya:

1. Menggunakan Pengaturan Keamanan

a. Buka menu Pengaturan dengan menekan ikon gear di pojok kanan atas.

b. Gulir ke bawah hingga muncul opsi Keamanan, lalu pilih Privasi.

c. Aktifkan opsi "Jangan Izinkan Penginstallan Aplikasi dari Sumber yang Tak Jelas" atau "Do Not Allow Installations from Unknown Sources."

2. Menggunakan Fitur Play Protect dari Google Play Store

a. Buka Google Play Store dan tekan ikon profil pengguna di pojok kanan atas.

b. Pilih menu Play Protect dan buka pengaturan dengan menekan opsi di kanan atas.

c. Pastikan opsi "Scan Apps with Play Protect" sudah aktif.

3. Menggunakan Pengaturan Browser

a. Buka browser yang digunakan.

b. Pilih menu pengaturan browser (gunakan ikon titik tiga, tiga garis, atau logo browser).

c. Akses menu AdBlock atau Pop-ups and Redirects, dan aktifkan opsi Pop-up and Redirects atau AdBlock.

4. Mematikan Koneksi Internet

Matikan koneksi seluler dan Wi-Fi melalui control center pada handphone untuk menghentikan tampilan iklan yang membutuhkan koneksi internet.

5. Mengubah Private DNS

a. Buka menu Pengaturan pada HP.

b. Pilih opsi Connection and Internet, lalu tekan Next.

c. Klik menu Private DNS dan atur Private DNS Provider Hostname ke "dns.adguard.com" atau "us.adhole.org." Simpan pengaturan.

6. Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga

a. Buka Google Play Store atau App Store.

b. Cari aplikasi AdClear dan unduh.

c. Setelah terunduh, jalankan aplikasi dengan menekan tombol power dan ok.

