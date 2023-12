Daftar Orang hingga Topik yang Paling Dicari di Google 2023, Israel dan Gaza Peringkat Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui Year in Search 2023, Google merilis sejumlah topik yang paling dicari di dunia sepanjang tahun 2023. Berdasarkan Google Trends, ada berbagai kategori topik yang banyak dicari selama 12 bulan terakhir, mulai dari berita dan peristiwa, orang, aktor, atlet, games, hingga musik dan film. Perang di Israel dan Gaza menjadi peristiwa yang paling banyak dicari di Google oleh orang di seluruh dunia untuk kategori News.

Pencarian tertingginya terjadi pada 8-14 Oktober 2023. Pencarian topik teratasnya didominasi oleh kata kunci ‘Serangan Pimpinan Hamas Terhadap Israel tahun 2023’ dan ‘Konflik Militer’.

Untuk kategori pencarian orang paling atas Google diduduki oleh Damar Hanlim. Dia adalah pemain football yang menderita serangan jantung dan pingsan di lapangan selama pertandingan Monday Night Football melawan Benggala Cincinnati pada 2 Januari.

Sementara untuk kategori aktor, nama Jeremy Renner menjadi topik paling banyak dicari di dunia. Dia mengalami insiden kesehatan serius ketika ditabrak oleh bajak salju. Lantas, apa saja daftar topik paling dicari di Google 2023? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Daftar Topik Paling Dicari di Google 2023

Year in Search 2023 adalah gambaran tentang fenomena dan orang-orang yang menarik rasa keingintahuan masyarakat. Hal ini diketahui berdasarkan tingkat penelusuran di Google yang mengalami lonjakan grafik yang signifikan dalam jangka waktu tertentu dibanding topik-topik yang lain. Ada berbagai kategori topik yang paling dicari di Google 2023, daftarnya adalah sebagai berikut:

Peristiwa/Berita

1. Perang di Israel dan Gaza

2. Kapal selam Titanic

3. Gempa bumi Turki

4. Badai Hilary

5. Badai Idalia

6. Badai Lee

7. Penembakan di Maine

8. Penembakan Nashville

9. Chandrayaan-3

10. Perang di Sudan

Orang

1. Damar Hamlin

2. Jeremy Renner

3. Andrew Tate

4. Kylian Mbappé

5. Travis Kelce

6. Jenna Ortega

7. Lil Tay

8. Danny Masterson

9. David Beckham

10. Pedro Pascal

- Passings

- Matthew Perry

- Tina Turner

- Sinéad O'Connor

- Ken Block

- Jerry Springer

- Angus Cloud

- Nicola bulley

- Jane Birkin

- Jimmy Buffett

- Lance Reddick

Aktor

- Jeremy Renner

- Jenna Ortega

- (Ichikawa Ennosuke IV)

- Danny Masterson

- Pedro Pascal

- Jamie Foxx

- Brendan Fraser

- Russell Brand

- Kiara Advani

- Matt Rife

Atlet

- Damar Hamlin

- Kylian Mbappé

- Travis Kelce

- Ja Morant

- Harry Kane

- Novak Djokovic

- Carlos Alcaraz

- Rachin Ravindra

- Shubman Gill

- Kyrie Lryving

Games

- Hogwarts Legacy

- The Last of Us

- Connections

- Battlegrounds Mobile India

- Starfield

- Baldur’s Gate 3

-

- Diablo IV

- Atomic Heart

- Sons of the Forest

