Google Rilis ChromeOS 124 untuk Chromebook, Ini Fitur-fitur Barunya

TEMPO.CO, Jakarta - Google baru saja meluncurkan ChromeOS 124 untuk perangkat Chromebook yang mengemas beberapa fitur penting. Pembaruan ini ditujukan untuk pengguna secara global, namun mungkin memerlukan beberapa waktu hingga semua pengguna dapat memilikinya di perangkat mereka.

Dilansir dari 9t05Googl, berikut peningkatan-peningkatan yang ada pada pembaruan ChromeOS 124:

1. Tampilan Settings yang baru

Aplikasi Settings ChromeOS kini terlihat seperti aplikasi tablet Android dengan desain ulang Material You. Setiap bagian sekarang terbuka sebagai halamannya sendiri. Sebelumnya ada aliran preferensi yang berkelanjutan.

Network, Bluetooth, Connected devices, Accounts, Device, Privacy and security (flipped around), Apps, Accessibility, dan About ChromeOS sebagian besar tetap tidak berubah. S

Setiap item di sidebar dilengkapi deskripsi dan ikon. “Wallpaper and style” merupakan hal baru bersama dengan “System preferences”, yang memuat Search and Assistant, Storage management, Power, dan pengaturan lain yang sebelumnya ditempatkan di bagian Advanced.

2. Split Screen yang lebih cepat

Pengaturan Faster Split Screen berfungsi saat pengguna memulai split aplikasi dengan mengarahkan kursor ke tombol window maximize/minimize di sudut kanan atas. ChromeOS 124 akan menampilkan keterangan “overview of your open windows on the other side of the screen.”

Sebelumnya, pengguna hanya dapat memasang satu window ke tempatnya, meskipun hal ini sudah diterapkan saat pengguna menyeret jendela ke tepi kiri/kanan saat berada dalam tampilan Overview. Opsi baru ini dapat diakses di Settings > System preferences > Windows and desks.

3. Quality of Service

ChromeOS 124 kini menawarkan fitur Quality of Service (QoS) yang “memastikan prioritas lalu lintas yang lebih baik pada aplikasi konferensi video dan game di jaringan Wi-Fi yang padat". Mirip dengan Nest Wifi, pengguna dapat merasakan pemutaran video yang lebih lancar dengan buffering yang lebih sedikit. Tampaknya tidak ada pengaturan yang dapat dilihat pengguna untuk ini.

4. Fast Pair untuk mouse

Fast Pair kini mendukung mouse. Pengguna akan diminta untuk memasangkan aksesoris ini ketika mendekatkannya ke perangkat Chromebook. Selain itu, kini ukuran kursor dapat diperbesar.

“Ini dapat berguna bagi orang yang memiliki gangguan penglihatan, bagi guru yang ingin siswanya mengikuti pelajaran sambil melakukan presentasi, bagi orang yang melakukan presentasi melalui video call, atau jika Anda hanya ingin memiliki kursor mouse yang lebih besar,” kata Google dalam unggahan blog-nya.

Untuk menggunakan ini, buka Settings > Accessibility > Cursor and touchpad. Setelah mengaktifkan “Show large mouse cursor”, pengguna akan ditampilkan slider yang bisa diatur dari Default ke Large.

