Helm Antimaling Buatan Tim Mahasiswa Polinef Raih Medali Emas I2ASPO 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Helm antimaling buatan tim mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak atau Polinef meraih medali emas dalam ajang kompetisi internasional. Tim ini terdiri dari Maulana Ceratta, Ilsa Aziza Khan Gandeguay, dan Haikal Syarief Nugraha Madu yang merupakan mahasiswa manajemen informatika. Mereka berhasil meraih Gold Medal pada Ajang International Applied Science Project Olympiad (I2ASPO) 2023.

I2ASPO mempertemukan pelajar sekolah dam mahasiswa untuk berkompetisi dan menghasilkan produk yang dapat menjadi solusi permasalahan lingkungan. Solusi-solusi tersebut diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan.

Adapun kategori yang diperlombakan dalam I2ASPO meliputi pengelolaan sampah, teknologi Internet of Things dan penerapannya, pangan fungsional, serta energi. Ajang ini diselenggarakan oleh Indonesia Young Scientist Association pada tanggal 19 sampai 22 Desember 2023 di Surabaya, bekerja sama dengan Fakultas Sains Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Tim mahasiswa Polinef berhasil mengalahkan tim-tim lain dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Mereka mengusung tema Smart Detection Platform Integration With Internet of Things Using AI Deep Learning Methods and Tensorflow Framework. “Kami mengembangkan perangkat yang disematkan ke dalam helm untuk mendeteksi pencurian,” kata Maulana Ceratta yang mengetuai tim, dikutip dari laman Vokasi Kementerian Pendidikan.

Selain melawan tim dari dalam negeri, mereka juga bersaing dengan tim dari luar negeri. Ada dari Turki, Thailand, Vietnam, Puerto Rico, Philipina, Uni Emirat Arab, Kazakhstan, Romania, Singapura, Iran, Malaysia, hingga Hongkong. Secara total, sebanyak 383 tim dari 17 negara delegasi berkompetisi dalam ajang ini.

Lewat prestasi mereka, Maulana berharap dapat mengangkat citra pendidikan dari Indonesia wilayah timur yang mampu bersaing, dan setara dengan wilayah lain. “Kami berharap capaian ini dapat memotivasi mahasiswa lainnya untuk berprestasi di ajang lain,” kata Maulana.

