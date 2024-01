Sepanjang 2023, UI Jalin 595 Kerja Sama dengan 370 Perguruan Tinggi di Dunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia (UI) telah menandatangani 595 kerja sama dengan 370 perguruan tinggi dari 47 negara selama tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 302 di antaranya berbentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan 293 berbentuk Agreement of Implementation (AoI).

Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset UI, Dedi Priadi mengatakan kolaborasi global dengan universitas ternama dunia membuktikan komitmen UI untuk menjadi world class university.

Ia mengatakan tidak hanya ingin menjadi nomor satu di Indonesia saja, akan tetapi UI juga dapat bersaing di tingkat internasional. "Oleh karena itu, kami selalu ingin meningkatkan kerja sama akademik dengan perguruan tinggi yang terbaik di seluruh dunia," ujarnya.

Prof. Dedi mengatakan mayoritas perguruan tinggi yang bekerja sama dengan UI berasal dari Asia (199) dan Eropa (126). Di samping itu, UI juga telah menjalin kolaborasi penelitian, pengajaran, dan riset dengan perguruan tinggi terbaik di Amerika, Australia, Selandia Baru, dan Afrika. Dari beberapa kerja sama yang telah dijalin, terdapat 24 perguruan tinggi di Inggris yang telah menjalin kolaborasi dengan UI pada 2023.

Fakultas Kedokteran (FK) UI sepakat melakukan joint research dan implementation of research dengan University of Oxford, yang menempati posisi pertama universitas terbaik dunia di Times Higher Education (THE) WUR 2024 dan posisi ketiga versi QS WUR 2024.

Sementara itu, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI menjalin research partnership dengan Cambridge University yang menempati posisi kedua pada QS WUR 2024.

Kemudian, Fakultas Teknik (FT) UI telah menandatangani kerja sama academic cooperation bersama Imperial College of London, yang menempati posisi keenam universitas terbaik versi QS WUR 2024.

Adapun, UI juga telah menandatangani General MoU bersama beberapa universitas terbaik di Eropa lainnya, seperti King’s College London, University of Leeds, University of Birmingham, University of Glasgow, Leiden University, University of Groningen, Lomonosov Moscow State University, KTH Royal Institute of Technology, University of Bern, dan Univerity of Bologna.

Lebih lanjut, UI bekerja sama dengan sembilan perguruan tinggi terbaik di Amerika Serikat. Di antaranya, Sponsorship Agreement dengan University of California Berkeley yang menempati posisi sembilan di THE WUR 2024 serta penandatanganan MoU pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat oleh Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UI dengan University of Pennsylvania yang berada di posisi ke-12 ranking QS WUR 2024.

General MoU juga ditandatangani dengan Duke University, University of Washington, dan University of California Davis. Melalui program Joint Degree, mahasiswa UI juga berkesempatan mendapat dua gelar sarjana dari dua universitas.

Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) UI dan FKUI dengan University of Melbourne yang menempati posisi ke-14 di QS WUR 2024. Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI juga mengadakan program Dual Master Degree in Public Policy and Management di University of Melbourne.

Selain itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI membuka Joint Degree dengan University of New South Wales yang menempati posisi ke-19 QS WUR 2024. Kerja sama Student Exchange juga dilakukan dengan University of Sydney, Australian National University, dan Monash University.

