PC All in One Advan One PC Dirilis dengan AMD Ryzen, Harga Rp 6 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - Advan kembali menyasar pasar PC All in One (AIO) dengan meluncurkan Advan One PC terbaru yang ditenagai oleh Prosesor AMD Ryzen 5 5500 U.

"Setelah Advan suskes dengan laptop Advan workplus, membuat kami yakin produk varian baru AIO ONEPC yang dibekali processor AMD Ryzen 5 akan menjadi pilihan yang tepat dan kami berkomitmen untuk selalu menciptakan produk -produk yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia,” ujar Chandra Tansri, Direktur Utama Advan, dalam keterangannya, Senin, 22 Januari 2024.

Keunggulan Advan One PC dengan Prosesor AMD Ryzen 5 5500 U diklaim tak hanya terletak pada diversifikasi produk, melainkan juga memberikan solusi optimal untuk kebutuhan pekerjaan pengguna.

Prosesor bertenaga 6 cores/12 threads dari AMD Ryzen 5 5500 U, didukung oleh Radeon integrated graphics, RAM 8GB, dan M.2 PCIe SSD 512GB, menjamin performa handal dan responsif.

Dengan beragam port seperti USB 3.2 Gen1, USB 2.0, USB Type-C, RJ45, HDMI, Line Out, Mic On, dan Mini DP, Advan One PC memberikan fleksibilitas luar biasa untuk menghubungkan perangkat eksternal. Selain memudahkan integrasi perangkat keras tambahan, pilihan ini juga menjamin akses dan transfer data yang cepat.

Promo eksklusif Advan One PC di Shopee official store Advan pada tanggal 22 Januari 2024 dengan harga peluncuran Rp 6.299.000. Promo akan berakhir pada tanggal 7 Februari 2024 dan harga akan kembali normal di Rp 6.499.000.

