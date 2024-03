Studi: Pengguna Instagram dan Snapchat Cenderung Ingin Operasi Kosmetik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology menunjukkan adanya hubungan kuat antara penggunaan media sosial, aplikasi pengeditan foto, dan meningkatnya keinginan untuk melakukan operasi kosmetik, seperti dilansir psypost.org.

Para peneliti menemukan bahwa orang yang menghabiskan banyak waktu di platform media sosial seperti Snapchat dan Instagram, dan mereka yang menggunakan aplikasi pengeditan foto, lebih cenderung mempertimbangkan untuk menjalani operasi kosmetik.

Hasil studi berjudul “Effects of the COVID-19 Pandemic On Patient Social Media Use and Acceptance of Cosmetic Procedures,” ini ditulis oleh Iman F. Khan, Henriette De La Garza, Michelle Lazar, Kevin F. Kennedy, dan Neelam A. Vashi.

Para peneliti ini bertujuan mengeksplorasi berbagai cara di mana representasi virtual diri kita berdampak pada keputusan kita di kehidupan nyata, khususnya terkait penampilan fisik. Istilah “Snapchat dysmorphia” telah memasuki leksikon medis, menggambarkan tren di mana individu mencari peningkatan kosmetik untuk meniru versi filter dari diri mereka yang mereka tampilkan secara online.

Studi ini menyelidiki implikasi yang lebih luas dari media sosial dan pengeditan foto terhadap niat melakukan operasi kosmetik, terutama mengingat meningkatnya fokus pada penampilan selama masa pandemi COVID-19.

“Meskipun ada peningkatan fokus kosmetik selama pandemi COVID, hingga saat ini belum ada data yang menyoroti hubungan atau faktor yang jelas yang membuat pasien lebih atau kurang berpartisipasi dalam perawatan kosmetik,” kata Neelam A. Vashi, direktur Pusat Kosmetik dan Laser Universitas Boston di Boston Medical Center, penulis studi ini.

Studi ini berfokus pada individu yang datang ke klinik dermatologi rawat jalan di sebuah rumah sakit perkotaan di Boston dari Oktober 2019 hingga Juni 2021. Jangka waktu ini dipilih untuk mengumpulkan data sebelum dan selama pandemi COVID-19, sehingga menawarkan peluang unik untuk menganalisis perubahan sikap terhadap prosedur kosmetik di tengah meningkatnya konsumsi media sosial yang dilaporkan selama lockdown.

Untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, orang itu harus berusia 18 tahun ke atas dan fasih berbahasa Inggris atau Spanyol untuk memastikan survei dapat diselesaikan tanpa hambatan bahasa yang mempengaruhi pemahaman atau tanggapan. Survei ini mencakup pertanyaan mengenai demografi, pola penggunaan media sosial, persepsi terhadap prosedur kosmetik, dan keinginan untuk menjalani prosedur tersebut. Sebanyak 175 hasil survei yang dikumpulkan.

Para peneliti menemukan korelasi yang signifikan antara jumlah waktu yang dihabiskan di platform media sosial, khususnya Snapchat dan Instagram, dan meningkatnya keinginan untuk melakukan prosedur kosmetik.

Peserta yang melaporkan menghabiskan lebih banyak waktu pada platform ini lebih cenderung percaya bahwa media sosial memengaruhi keputusan mereka untuk mempertimbangkan pemakaian operasi kosmetik.

Hal ini menunjukkan bahwa paparan yang terlalu lama terhadap gambar dan gaya hidup yang dikurasi yang disajikan pada platform ini dapat meningkatkan ketidakpuasan terhadap penampilan seseorang sehingga menyebabkan minat yang lebih besar terhadap solusi operasi kosmetik.

Penggunaan aplikasi pengeditan foto seperti FaceTune, Lightroom, dan SnapSeed sebelum berbagi foto selfie di media sosial merupakan faktor signifikan lainnya terhadap pertimbangan peserta terhadap prosedur kosmetik bedah dan non-bedah.

Temuan ini menunjukkan bahwa tindakan mengubah penampilan seseorang secara digital dapat diterjemahkan menjadi keinginan untuk melakukan perubahan serupa di dunia nyata, mungkin karena perbedaan antara diri online yang diedit dan pantulan yang belum diedit di cermin.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan dengan konten media sosial terkait selebriti, influencer, dan akun yang memamerkan hasil prosedur kosmetik, secara signifikan memengaruhi keinginan untuk menjalani perbaikan kosmetik.

Mengikuti dan berinteraksi dengan akun-akun tersebut kemungkinan besar akan membuat individu terpapar pada frekuensi standar kecantikan ideal yang lebih tinggi, yang dapat memperburuk perasaan tidak mampu dan meningkatkan daya tarik intervensi kosmetik untuk mencapai hasil estetika serupa.

Menariknya, penelitian ini juga mengamati perbedaan signifikan dalam sikap terhadap prosedur kosmetik sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19. Peningkatan jumlah peserta yang mempertimbangkan prosedur kosmetik terjadi selama pandemi, seiring dengan peningkatan jumlah individu yang pernah menjalani prosedur kosmetik.

Tren ini mungkin mencerminkan efek gabungan dari meningkatnya penggunaan media sosial selama lockdown dan fenomena “Zoom dysmorphia,” di mana peningkatan konferensi video menyebabkan peningkatan pengawasan terhadap diri sendiri dan ketidakpuasan terhadap penampilan di layar.

Studi ini menyoroti perlunya penyedia layanan kesehatan untuk mempertimbangkan penggunaan media sosial pasien sebagai faktor keinginan mereka untuk melakukan prosedur kosmetik dan untuk terlibat dalam diskusi terbuka tentang motivasi dan harapan di balik keputusan tersebut.

“Perawatan berkualitas dimulai dengan percakapan yang berkualitas, dan kami berharap penelitian ini mendorong penyedia layanan untuk bertanya tentang semua aspek kehidupan pasien agar lebih memahami motivasi dan tujuan perawatan mereka,” kata Vashi.