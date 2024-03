Dua Game Gratis dari Epic Games Pekan Ini, Ada Seri Invincible dan Simulasi Memancing

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Epic Games menawarkan permainan video gratis kepada penggunanya setiap pekan. Program cuma-cuma itu dipakai untuk menjangkau pangsa pemain yang lebih luas di tengah persaingan industri game pada saat ini.

Dikutip dari Gizmochina pada Jumat, 22 Maret 2024, pekan ini Epic Games menawarkan permainan superhero dari seri Invincible yang sedang tayang di situs tontonan streaming, Prime Video. Game berjudul Invincible Presents: Atom Eve dimainkan dari sudut pandang salah satu superhero terkuat di alam semesta. Menjadi Eve, pemain membentuk cerita sendiri secara naratif.

Epic Games juga mengeluarkan Call of The Wild: The Angler, simulasi memancing di dunia terbuka atau open world itu termasuk game yang menenangkan. Pengguna bisa bersantai di spot mancing favorit yang tersedia. Sang ahli pancing bisa menjelajahi alam dan bertemu pemain lainnya.

Dua game gratis Epic Games hanya tersedia untuk versi PC atau komputer. Kapasitas yang diperlukan untuk pengunduhannya tergolong kecil, sehingga layak dicoba untuk mengisi waktu luang para pemain.

Pada pekan lalu, Epic Games menyediakan permainan gratis dengan berjudul Deus Ex: Mankind Divided. sekuel Human Revolution yang sempat populer pada 2011. Game action ini disebut-sebut sebagai kombinasi role-playing game (RPG) dan first person shooter (FPS). Narasinya pun menarik, menyangkut kelompok manusia hasil eksperimen augmentasi yang tak terkontrol karena aksi organisasi gelap bernama Illuminati.

Epic Games masuk dalam jajaran pengembang perangkat lunak dan penerbit permainan video ternama. Perusahaan yang berbasis di Cary, North Carolina, tersebut didirikan oleh tim Sweeney, sebagai Potomac Computer Systems, pada 1991 silam.

Nama Epic Games kian melambung berkat Fortnite. Kemunculan permainan yang diunduh hingga 400 juta kali dari seluruh dunia itu menjadi tonggak sejarah baru bagi Epic Games dalam pasar video game.

