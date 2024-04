The Big Con dan Town of Salem 2 Bisa Diunduh Gratis di Epic Games Bulan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Epic Games kembali menghadirkan konten menarik bagi para gamer. Penyedia game digital tersebut menawarkan dua game yang bisa diunduh secara cuma-cuma, yakni The Big Con dan Town of Salem 2.

Penawaran ini hanya tersedia mulai hari ini, Jumat, 19 April 2024 hingga 25 April mendatang. Dikutip dari Gizmochina, para gamer dapat mengklaim kedua game tersebut melalui Epic Games Store tanpa biaya tambaha alias gratis.

Baca Juga: Rekomendasi Laptop Gaming Murah di Bawah 15 Juta dan Spesifikasinya

Untuk diingat kembali, The Big Con merupakan game petualangan komedi point-and-click yang dikembangkan oleh Mighty Yell Studios. Permainan itu berisi kisah tentang Alfie, penipu ulung yang berniat melakukan penipuan besar terakhirnya. The Big Con berlatar era 1970, sehingga para gamer bisa bernostalgia dengan lokasi-lokasi klasik sembari menyelesaikan misi rahasia.

Adapun Town of Salem 2 merupakan game sosial deduksi dengan skema pemain ganda (multiplayer) yang dikembangkan oleh Blank Media Games. Sekuel Town of Salem yang dirilis pada 2014 lalu menantang para pemain untuk menguak sosok lawan yang menyusup secara rahasia di antara mereka.

Cara Mengunduh Game Gratis Terbaru Epic Games

- Buka situs web resmi Epic Games Store atau aplikasi Epic Games Launcher

- Masuk ke akun Epic Games anda

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Buka tab "Store"

- Gulir ke bawah hingga anda menemukan bagian "Free Games"

- Klik tombol "Get" di sebelah The Big Con dan Town of Salem 2

- Game akan secara otomatis ditambahkan ke akun Epic Games Anda dan dapat diunduh dan dimainkan, selamat mencoba.

Pilihan Editor: Alasan Tesla, Google, dan Amazon Kembali PHK Karyawan