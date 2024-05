Survei Klaim Ponsel Oppo Paling Diminati di Indonesia Awal Tahun Ini, Berkat Oppo Reno 11 5G

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ponsel besutan Oppo diklaim sebagai perangkat paling diminati pada kuartal pertama tahun ini. Pernyataan ini diungkap lewat survei riset Statista pada laporan Market Share of Leading Mobile Vendors Across Indonesia as of January 2024. Survei tersebut mencatat bahwa ponsel Oppo meraih 17,99 persen dan menyabet posisi pertama sebagai merek paling diminati masyarakat Indonesia.

Sementara 10 merek ponsel lain yang tidak dirinci, paling tinggi mencatat 17,44 persen dan terendah di angka 0,32 persen. Lewat survei ini Oppo mengklaim minat masyarakat terhadap perangkat besutannya dipicu oleh smartphone seri Oppo Reno 11 5G. Ponsel ini merupakan gawai bertenaga AI pertama yang diluncurkan Oppo.

"Kami sangat bangga atas pencapaian ini dan ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh konsumen setia Oppo di Indonesia," kata Chief Marketing Officer (CMO) Oppo Indonesia, Patrick Owen, dari keterangannya. Dia menyebut bahwa pencapaian ini bukan kali pertama, sebab di kuartal pertama 2022 dan 2023 Oppo turut mendominasi sebagai ponsel yang paling diminati masyarakat.

Menurut Patrick, keberhasilan Oppo di awal tahun tersebut merupakan buah yang dituai dari komunikasi dan branding yang baik ke pelanggan. Ia mengklaim telah semaksimal mungkin untuk membangun hubungan yang erat di pelbagai platform, baik itu online maupun di offline store.

Lebih lanjut, Patrick berharap perusahaannya bukan hanya mendominasi di segmen pasar saja, tetapi juga turut menjadi sahabat teknologi untuk penggemar dan pecinta Oppo. "Oppo optimistis bahwa tren positif ini akan terus berlanjut sepanjang tahun. Dengan berbagai produk unggulan kami yakin bisa mempertahankan posisi," ucap Patrick.

