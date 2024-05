FEB UI Sekolah Bisnis Terbaik di Indonesia Versi QS World University Rankings 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dinobatkan sebagai sekolah bisnis terbaik di Indonesia berdasarkan The Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) by Subject 2024. Predikat itu diraih FEB UI untuk tiga jurusan, yaitu Accounting & Finance, Business & Management Studies, dan Economics & Econometrics.

Dekan FEB UI Teguh Dartanto mengatakan capaian ini merupakan buah dari strategi, kerja keras, dan konsistensi dari seluruh sivitas akademika FEB UI, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, serta para mitra FEB UI.

“Saya sangat bangga atas capaian FEB UI di QS WUR by Subject 2024, di mana seluruh bidang Accounting and Finance, Business and Management Studies, Economics and Econometrics, bukan hanya menjadi yang terdepan dan terbaik di Indonesia, tetapi juga terjadi peningkatan ranking yang signifikan di dunia, khususnya di bidang Economics and Econometrics yang meningkat seratus peringkat,” ujar Teguh dikutip dari siaran pers, Rabu, 8 Mei 2024.

Pada QS WUR by Subject 2024, FEB UI mengalami peningkatan peringkat secara signifikan bidang Business and Management Studies, dari 201-250 (2023) ke 151-200 (2024) dan Economics and Econometrics dari 251-300 (2023) ke 151-200 (2024). Sementara, bidang Accounting and Finance masih menempati posisi yang sama unggulnya, yaitu 101-150.

Teguh berharap seluruh sivitas akademika FEB UI tidak terlena dengan capaian ini, tetapi menjadi penyemangat untuk terus melakukan peningkatan kontinyu agar fokus terhadap visi dan misi FEB UI guna mencetak pemimpin-pemimpin yang inklusif, relevan, dan bereputasi.

Sejak 2022, FEB UI telah menyabet predikat double crown accreditation, istilah bergengsi bagi sekolah bisnis yang telah berhasil memperoleh dua akreditasi internasional, yaitu dari The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) dan dari Association of MBAs (AMBA).

Berkat akreditasi tersebut, FEB UI berhasil meningkatkan kualitas akademik, kualitas layanan, serta kualitas sarana dan prasara bertaraf internasional. Perbaikan berkelanjutan ini turut mengantarkan FEB UI dalam meraih peringkat tertinggi pada QS WUR by Subject 2024.

“Sekolah bisnis selalu menjadi salah satu bidang ilmu yang selalu memikat peminat. Hal ini dikarenakan potensi lapangan kerja yang luas dan juga semua jenis industri memerlukan tenaga yang ahli di bidang ekonomi, keuangan, manajemen dan akuntansi. Inovasi dan pengembangan secara berkelanjutan terus kami lakukan untuk semakin meningkatkan kualitas FEB UI sebagai institusi serta SDM yang dihasilkan, terutama untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045,” ujar Teguh.

QS World University Rankings merupakan publikasi tahunan peringkat perguruan tinggi seluruh dunia yang diterbitkan oleh Quacquarelli Symonds (QS) yang dijadikan rujukan kualitas pendidikan tinggi dunia. Pada 2024 ini, Universitas Indonesia (UI) kembali meraih posisi teratas di antara jajaran perguruan tinggi Indonesia. UI meraih skor tertinggi pada tiga dari lima Broad Subject Areas, yakni Social Sciences & Management, Arts & Humanities, serta Life Sciences & Medicine.

Metodologi pemeringkatan QS World University Ranking menggunakan lima indikator metriks penilaian. Kelima indikator tersebut, yaitu (1) reputasi akademik; (2) hasil survei global yang dilakukan kepada pengguna lulusan dan kalangan akademisi; (3) jumlah sitasi penelitian yang dicapai universitas per makalah dalam subjek tersebut (semua data kutipan bersumber dari Elsevier Scopus); (4) ‘H-index’ yang mengukur produktivitas dan dampak penelitian akademisi yang sudah dipublikasikan; (5) International Research Network yang mencerminkan kemampuan lembaga untuk mendiversifikasi geografi jaringan penelitian internasional mereka dengan membangun kemitraan penelitian yang berkelanjutan dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya.

