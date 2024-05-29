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100 SD Negeri Akreditasi A di Jakarta untuk Acuan Daftar PPDB

Reporter

Editor

Laili Ira

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Petugas melayani orang tua murid yang berkonsultasi terkait pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 untuk zonasi tingkat sekolah dasar (SD) di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022. Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menutup pendaftaran daring PPDB jalur zonasi tingkat SD pada 15 Juni 2022 pukul 14.00 WIB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Petugas melayani orang tua murid yang berkonsultasi terkait pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 untuk zonasi tingkat sekolah dasar (SD) di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022. Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menutup pendaftaran daring PPDB jalur zonasi tingkat SD pada 15 Juni 2022 pukul 14.00 WIB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
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TEMPO.CO, JakartaPembuatan akun penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang sekolah dasar (SD) di Provinsi DKI Jakarta telah dibuka pada Senin, 20 Mei 2024. 

Calon peserta didik baru (CPDB) dapat mempersiapkan diri untuk pendaftaran jalur afirmasi, zonasi, serta perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau anak guru/tenaga kependidikan, salah satunya dengan memilih SD negeri terbaik. 

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Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa terdapat zona prioritas bagi CPDB tingkat SD yang satu rukun tetangga (RT) dengan lokasi sekolah. Sementara pada tahun lalu, semua PPDB SD ditetapkan dengan kategori usia. 

“Pada PPDB 2024 terdapat perubahan zona prioritas untuk siswa SD,” kata Wakil Kepala Disdik DKI Purwosusilo ketika menghadiri rapat bersama Komisi E DPRD Provinsi Jakarta, di Jakarta, Senin, 27 Mei 2024, seperti dikutip dari Antara. 

Dengan demikian, lanjut dia, siswa yang rumahnya berdekatan atau satu RT dengan sekolah dapat diterima meskipun sebenarnya kalah bersaing pada kriteria usia masuk. 

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“ – Kami sempurnakan dengan mengakomodasi warga yang satu RT dengan SD, sehingga bisa masuk sekolah dan sisanya berdasarkan kelurahan,” ucap Purwo. 

Daftar SD Negeri Akreditasi A di Jakarta

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Untuk mempertimbangkan sekolah yang terbaik bagi siswa, orang tua/wali dapat melihat SD negeri di Jakarta yang memperoleh akreditasi A pada 2023 berikut. 

Akreditasi ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). 

  1. SD Negeri Bungur 01 Jakarta.
  2. SD Negeri Cempaka Putih Barat 03 Pagi.
  3. SD Negeri Bendungan Hilir 05 Pagi.
  4. SD Negeri Pasar Baru 05.
  5. SD Negeri Paseban 09 Pagi.
  6. SD Negeri Paseban 18 Pagi.
  7. SD Negeri Karang Anyar 03 Pagi.
  8. SD Negeri Karang Anyar 04 Petang.
  9. SD Negeri Karang Anyar 08 Pagi.
  10. SD Negeri Kramat 01.
  11. SD Negeri Tugu Selatan 03 Pagi.
  12. SD Negeri Tugu Utara 13 Pagi.
  13. SD Negeri Tugu Utara 15 Pagi.
  14. SD Negeri Tugu Utara 21 Pagi.
  15. SD Negeri Penjaringan 06 Pagi.
  16. SD Negeri Rawa Badak Selatan 03 Pagi Jakarta.
  17. SD Negeri Rawa Badak Selatan 07.
  18. SD Negeri Rawa Badak Utara 15 Pagi.
  19. SD Negeri Rawa Badak Utara 05 Pagi.
  20. SD Negeri Rawa Badak Utara 11 Pagi.
  21. SD Negeri Pademangan Barat 05 Pagi.
  22. SD Negeri Lagoa 02 Pagi.
  23. SD Negeri Tomang 03 Pagi.
  24. SD Negeri Sukabumi Utara 03 Pagi.
  25. SD Negeri Mangga Besar 03 Pagi.
  26. SD Negeri Kemanggisan 12.
  27. SD Negeri Kembangan Utara 06 Pagi.
  28. SD Negeri Rawa Buaya 02 Pagi.
  29. SD Negeri Rawa Buaya 07 Pagi.
  30. SD Negeri Rawa Buaya 09 Pagi.
  31. SD Negeri Palmerah 23 Pagi.
  32. SD Negeri Palmerah 20 Pagi.
  33. SD Negeri Kapuk 13 Petang.
  34. SD Negeri Kapuk 12 Petang.
  35. SD Negeri Kapuk 05 Pagi.
  36. SD Negeri Jelambar 03 Pagi.
  37. SD Negeri Jati Pulo 08 Pagi.
  38. SD Negeri Jati Pulo 07.
  39. SD Negeri Jelambar Baru 05 Pagi.
  40. SD Negeri Kedaung Kali Angke 12 Pagi.
  41. SD Negeri Kelapa Dua 03 Pagi.
  42. SD Negeri Kebon Jeruk 06 Pagi.
  43. SD Negeri Kebon Jeruk 10.
  44. SD Negeri Cengkareng Barat 04 Petang.
  45. SD Negeri Cengkareng Barat 11.
  46. SD Negeri Duri Kepa 16 Pagi.
  47. SD Negeri Duri Kosambi 09 Pagi.
  48. SD Negeri Duri Utara 06 Petang.
  49. SD Negeri Duri Utara 02 Petang.
  50. SD Negeri Cengkareng Timur 22 Petang.
  51. SD Negeri Ragunan 01.
  52. SD Negeri Pondok Pinang 08 Pagi.
  53. SD Negeri Rawajati 05 Pagi.
  54. SD Negeri Pengadegan 07 Pagi.
  55. SD Negeri Tegal Parang 05.
  56. SD Negeri Tegal Parang 03 Pagi.
  57. SD Negeri Tegal Parang 01 Pagi.
  58. SD Negeri Tebet Timur 17 Pagi.
  59. SD Negeri Tanjung Barat 04 Pagi.
  60. SD Negeri Srengseng Sawah 01 Pagi.
  61. SD Negeri Selong 04 Pagi.
  62. SD Negeri Tebet Timur 11 Pagi.
  63. SD Negeri Tebet Timur 07.
  64. SD Negeri Mampang Prapatan 02 Pagi.
  65. SD Negeri Manggarai 09.
  66. SD Negeri Manggarai 03.
  67. SD Negeri Pela Mampang 09.
  68. SD Negeri Menteng Dalam 01 Pagi.
  69. SD Negeri Menteng Dalam 07 Pagi.
  70. SD Negeri Pancoran 10 Pagi.
  71. SD Negeri Pancoran 05 Pagi.
  72. SD Negeri Duren Tiga 07.
  73. SD Negeri Duren Tiga 09.
  74. SD Negeri Kebagusan 02 Pagi.
  75. SD Negeri Karet 04.
  76. SD Negeri Jagakarsa 10 Pagi.
  77. SD Negeri Cikoko 01 Pagi.
  78. SD Negeri Bintaro 09 Pagi.
  79. SD Negeri Bintaro 02.
  80. SD Negeri Bangka 07 Pagi.
  81. SD Negeri Bangka 05 Pagi.
  82. SD Negeri Pulogebang 13 Pagi.
  83. SD Negeri Pulogebang 07.
  84. SD Negeri Pulogebang 06 Pagi.
  85. SD Negeri Rambutan 05 Pagi.
  86. SD Negeri Rambutan 01.
  87. SD Negeri Utan Kayu Selatan 17 Pagi.
  88. SD Negeri Susukan 07 Pagi.
  89. SD Negeri Susukan 06 Pagi.
  90. SD Negeri Susukan 05 Pagi.
  91. SD Negeri Tengah 03.
  92. SD Negeri Ujung Menteng 03.
  93. SD Negeri Tengah 08.
  94. SD Negeri Tengah 05 Pagi.
  95. SD Negeri Jatinegara Kaum 14 Pagi.
  96. SD Negeri Jatinegara Kaum 05.
  97. SD Negeri Jatinegara Kaum 03.
  98. SD Negeri Kebon Pala 11 Pagi.
  99. SD Negeri Kebon Pala 07 Pagi.
  100. SD Negeri Dukuh 05 Pagi.

MELYNDA DWI PUSPITA 

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