Imbas dari All Eyes on Rafah, Begini Israel Bikin Tagar Tandingan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Sebagai tandingan dari tagar All Eyes on Rafah, Israel membagikan gambar mereka sendiri yang menanyakan kepada orang-orang mengapa mereka tidak memposting tentang serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2024. Serangan itu mengakibatkan kematian sekitar 1.160 orang di Israel, sebagian besar warga sipil.

Para militan juga menyandera sekitar 250 sandera, puluhan di antaranya dibebaskan selama gencatan senjata selama seminggu pada bulan November. Israel yakin 99 sandera yang masih berada di tangan militan masih hidup dan 31 orang tewas.

Serangan balasan militer Israel ke Gaza telah menewaskan sedikitnya 31.112 orang, menurut kementerian kesehatan di Gaza. Di tengah kecaman yang meluas, Israel juga membantah menargetkan kamp Rafah dan mengatakan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh tembakan sekunder yang disebabkan oleh roket yang menghantam fasilitas senjata Hamas.

Dalam postingan di X (sebelumnya Twitter), pemerintahan pimpinan Benjamin Netanyahu membagikan gambar dengan teks "Where Were Your Eyes On October 7." Gambar tersebut berisi seorang militan Hamas berdiri di depan seorang bayi.

Tanggapan ini muncul beberapa jam setelah "All Eyes On Rafah" menjadi viral dengan lebih dari 47 juta pengguna membagikannya di Instagram. Gambar All Eyes On Rafah berisi barisan tenda padat yang membentang tanpa henti melintasi lanskap gurun yang dibayangi pegunungan, mengacu pada ratusan ribu warga Palestina yang melarikan diri ke sana selama serangan militer Israel melawan Hamas.

Imbas Viralnya All Eyes on Rafah

Baca Juga: Ketahui Lebih Dekat Apa Itu Internet of Things dan Cara Kerjanya

Dampak viralnya disambut dengan reaksi beragam oleh pengguna media sosial, dengan beberapa orang mencatat bahwa video dari Rafah yang dibagikan oleh jurnalis Palestina diabaikan demi gambar yang lebih "bersih" yang secara tidak akurat menggambarkan Rafah sebagai kota tenda yang tenang yang dikelilingi oleh pegunungan.

"Jurnalis Palestina telah mempertaruhkan nyawa mereka selama berbulan-bulan untuk mendokumentasikan setiap pembantaian dan orang-orang malah mengunggah ulang 'seni' yang dibuat oleh AI yang mengatakan 'semua mata tertuju pada Rafah' dan tidak memberi tahu kita apa pun tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan atau memberi kita tindakan apa pun," tulis salah satu pengguna di X.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Sepertinya agak menggelegar untuk meminta perhatian dengan menggunakan gambar palsu yang telah disanitasi daripada menggunakan gambar nyata yang mengejutkan dari Rafah?" tanya yang lain.

Namun, beberapa pihak lainnya menentang perspektif ini, dengan alasan bahwa gambar-gambar yang datang langsung dari Gaza sering kali mengalami pembatasan dan bahkan terkadang dihapus oleh platform media sosial.

Foto yang dihasilkan oleh AI tersebut, menurut mereka, tampaknya telah menghindari algoritma Meta, yang menurut banyak aktivis menekan konten pro-Palestina dan melarang para pembuat konten yang membicarakan Gaza.

"Alasan sebenarnya mengapa foto itu dapat menyebar dengan cepat adalah karena foto itu tidak terdeteksi oleh sistem moderasi," jawab seorang pengguna. "Jika mereka membagikan foto asli, mereka akan diblokir atau ditandai sebagai konten kekerasan."

DIMAS KUSWANTORO | NDTV | MIDDLE EAST EYE

Pilihan editor: All Eyes on Rafah, Bentuk Solidaritas Warga Dunia Terhadap Tragedi di Rafah