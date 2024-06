Wisudawan Terbaik Sarjana Unpad Ini Rajin Membuat Publikasi Ilmiah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Padjadjaran (Unpad) menobatkan Rifki Nur Priyansyah Rachman sebagai wisudawan terbaik program sarjana saat acara wisuda, Selasa, 4 Juni 2024. Lulusan dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad itu diketahui rajin membuat publikasi ilmiah pada beberapa jurnal bereputasi.

Awalnya, penulisan artikel jurnal merupakan tugas dari mata kuliah yang kemudian dikirim untuk diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional. “Jadi kalau misalkan tidak diterbitkan, manfaatnya tidak menyebar,” kata dia lewat keterangan tertulis dari Unpad, Selasa, 4 Juni 2024.

Karya ilmiahnya dalam jurnal internasional yang terakreditasi Scopus Q1 berjudul “Factors Influencing Acceptance of Indonesian Contact Tracing App: Development of The Technology Acceptance Model” terbit di jurnal Human Technology. Selain itu, Rifki juga menerbitkan dua karya ilmiah dalam jurnal internasional yang terakreditasi Scopus Q2, dan empat karya ilmiah dalam jurnal terakreditasi Sinta 2.

Enam publikasi itu antara lain: "Validity and Reliability Tests on the Nomophobia Instrument with the Rasch Model”, “Cigarettes, Drugs, and Bullying Among Islamic School Students”, dan “When the Opposition Dominates the Conversation (Twitter Network Analysis about the Controversial Indonesian Constitutional Court Decision)” dan “Penilaian Publik terhadap Aplikasi Peduli Lindungi (Analisis Komparasi terhadap Aspek Demografi)”.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rifki memberi saran, untuk membuat karya ilmiah yang akan diterbitkan di jurnal, terlebih dulu harus menemukan masalah yang menarik. Kemudian mencari panduan dari penelitian sebelumnya, sekaligus membandingkan topik yang akan diangkat. Setelah lulus dari Unpad, ia berencana melanjutkan studi magister di luar negeri, salah satunya di Arab Saudi.

ANWAR SISWADI