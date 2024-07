Pilihan Game PlayStation Plus pada Juli 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PlayStation Plus menyediakan deretan game pada Juli 2024. Mulai Pada 2 Juli 2024, pemain bisa menambahkan tiga game tanpa biaya tambahan. Apa saja?

1. Borderlands 3

Baca Juga: Deretan Film yang Diadaptasi dari Video Game

Pemain akan menjelajahi berbagai planet yang dipenuhi oleh perusuh dan penjarah. Dalam dunia yang penuh dengan kekerasan ini, muncul ancaman baru komplotan pengacau bernama The Children of the Vault.

Pemain akan berperan sebagai salah satu dari empat Vault Hunters baru yang dapat disesuaikan dengan berbagai pilihan personalisasi dan skill tree yang berbeda-beda. Vault Hunters ini adalah pemburu harta karun sejati yang memiliki kemampuan unik sesuai dengan gaya bermain masing-masing pemain.

2. NHL 24

NHL 24 dari EA Sports menawarkan pengalaman bermain hoki es yang intens dan realistis. Game ini dilengkapi dengan berbagai fitur baru dan mode permainan yang ditingkatkan. Salah satu fitur baru yang menonjol adalah Exhaust Engine yang mereplikasi tekanan tinggi dalam permainan, memberikan efek yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Total Control Skill Moves dan Vision Passing System yang diperbarui memungkinkan pemain untuk melakukan strategi dengan presisi tinggi.

3. Among Us

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam game ini, pemain harus bekerja sama dengan kru untuk mempersiapkan pesawat ruang angkasa yang lepas landas. Akan tetapi, ada sosok penyamar atau impostor yang mengacaukan semuanya dan menyerang awak lain. Para kru yang tersisa harus menyelesaikan tugas dan mengidentifikasi impostor sebelum terlambat.

Bonus untuk Pemain Genshin Impact

Mulai 16 Juli 2024, pemain PlayStation Plus bisa mengeklaim PlayStation Plus Pack yang berisi berbagai item in-game seperti Primogems, Fragile Resin, Hero’s Wit, Mystic Enhancement Ore, dan Mora.

Para pemain yang belum mengeklaim game PlayStation Plus gratis bulan Juni yang terdiri atas SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever, dan Streets of Rage 4, masih memiliki kesempatan hingga 1 Juli 2024 sebelum game tersebut diganti dengan permainan baru pada Juli.

Pilihan Editor: Film Street Fighter akan Dirilis Sony pada 2026