5 Game Open World Terbaik untuk Bersantai Sekaligus Asyik

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam dunia game, terdapat banyak jenis permainan yang bisa dimainkan untuk menghilangkan penat dan stres. Salah satu jenis game yang paling populer adalah game open-world.

Game ini memungkinkan pemain untuk menjelajahi dunia virtual yang luas dan penuh dengan aktivitas menarik. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah beberapa game open-world terbaik yang bisa kamu mainkan untuk bersantai dan menghilangkan penat.

The Witcher 3: Wild Hunt

Dunia The Witcher 3 memang penuh dengan peperangan dan monster buas. Namun, justru hal inilah yang membuat game ini cocok untuk relaksasi. Pemain bisa mengabaikan cerita utama dan membantu penduduk desa melawan monster, bernegosiasi dengan hantu baik hati, atau sekadar menjelajahi setiap sudut peta yang penuh kejutan. Dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya, The Witcher 3 justru menawarkan kebebasan bereksplorasi yang luar biasa.

Red Dead Redemption 2

Mencari ketenangan di alam terbuka? Red Dead Redemption 2 jawabannya. Pemain bisa berburu hewan liar, membantu geng Dutch van der Linde, atau sekadar mencari harta karun sambil menikmati keindahan lanskap Amerika yang memukau.

Hampir setiap wilayah dalam game ini memiliki detail yang luar biasa, mulai dari fosil dinosaurus hingga misteri pembunuhan. Dengan kebebasan dan variasi aktivitas yang ditawarkan, Red Dead Redemption 2 menjamin pemain tidak akan mudah bosan.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Lebih luas dan lebih bebas berkreasi dibanding pendahulunya, Legend of Zelda: Tears of the Kingdom menyempurnakan konsep game open-world untuk relaksasi. Hyrule yang lebih luas menjadi arena bermain imajinasi.

Pemain bisa menyelesaikan misi, mencari rahasia, atau sekadar menikmati keindahan dunia fantasi tersebut. Tears of the Kingdom adalah evolusi sempurna dari Breath of the Wild, menghadirkan pengalaman open-world yang lebih seru dan santai.

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto 5 tak perlu diragukan lagi popularitasnya. Menjelajahi jalanan Los Santos, bersantai di klub malam, terjun payung, atau bahkan melawan polisi bisa menjadi pelepas penat yang menyenangkan.

Dunia game Grand Theft Auto penuh dengan NPC yang bisa diajak berinteraksi, misi yang bisa diselesaikan, dan kebebasan untuk berbuat semau pemain. bersiaplah untuk larut dalam dunia kriminal yang penuh kejutan dan aksi menegangkan.

Elder Scrolls 5: Skyrim

Dunia Skyrim terasa hidup. Pemain bisa menemukan penyihir yang menghidupkan kerangka, bandit yang bertarung raksasa, atau bahkan serangan naga saat baru keluar penginapan.

Skyrim penuh dengan cerita dan aktivitas yang bisa pemain temukan secara acak di alam liar. Peta yang luas dan penuh detail ini menawarkan kebebasan bereksplorasi tanpa batas. Mencari pertarungan seru dengan naga atau sekadar mengagumi keindahan alam? Skyrim bisa mewujudkannya.

