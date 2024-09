CEO BAC Consulting Menghilang Setelah Ledakan Pager Lebanon, Punya Gelar Doktor Fisika

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cristiana Barsony-Arcidiacono, 49, CEO dan pemilik BAC Consulting berkebangsaan Italia-Hongaria dan berkantor pusat di Hungaria, membantah telah membuat pager yang meledak dan menewaskan 12 orang serta melukai lebih dari 2.000 orang di Lebanon minggu ini.

Setelah perusahaannya diketahui telah melisensikan desain pager dari produsen Taiwan, Gold Apollo, Barsony-Arcidiacono mengatakan kepada NBC News bahwa ia tidak membuatnya. "Saya hanya perantara. Saya pikir Anda salah," katanya sebagaimana dikutp Reuters, Sabtu, 21 September 2024.

Sejak itu, ia tidak muncul di depan publik. Tetangga mengatakan mereka tidak melihatnya. Ia tidak menanggapi pesan Reuters yang meminta komentar. Apartemennya di sebuah bangunan tua megah di Budapest, telah ditutup. Siapakah Cristiana Barsony-Arcidiacono?

Hasil penelusuran Reuters dari diskusi dengan kenalan dan mantan rekan kerja menggambarkannya sebagai seorang wanita dengan kecerdasan yang mengagumkan, tetapi kariernya berpindah-pindah dalam serangkaian pekerjaan jangka pendek yang tidak pernah benar-benar ia tekuni, meskipun ia terus memperindah CV-nya.

Seorang kenalannya, yang seperti orang lain yang mengenalnya secara sosial di Budapest meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa ia tampak seperti seseorang yang "dapat dengan mudah dimanfaatkan".

"Berkehendak baik, bukan tipe pebisnis, lebih seperti seseorang yang sering mencoba sesuatu yang baru, yang cepat percaya pada sesuatu dan kemudian menjadi antusias tentang hal itu," kata orang tersebut, seraya menambahkan bahwa Barsony-Arcidiacono telah mencari penghasilan karena ia ingin meninggalkan pekerjaan lain.

Kilian Kleinschmidt, seorang veteran mantan administrator kemanusiaan PBB yang mempekerjakan Barsony-Arcidiacono pada tahun 2019 untuk menjalankan program enam bulan yang didanai Belanda guna melatih warga Libya di Tunisia dalam mata pelajaran seperti hidroponik, TI, dan pengembangan bisnis, menggambarkannya sebagai manajer yang "menindas", dan mengatakan bahwa ia memecatnya sebelum kontraknya berakhir.

"Cristiana. Itu adalah salah satu kesalahan terbesar dalam hidup saya, menurut saya," kata Kleinschmidt kepada Reuters. "Itu benar-benar mengerikan secara pribadi... Kemudian pada suatu saat saya berkata sudah cukup. Saya mungkin seharusnya melakukannya lebih cepat. Saya berkata sudah cukup dan saya menyuruhnya pulang sebulan lebih awal."

Barsony-Arcidiacono belum menanggapi panggilan dan email Reuters dan tidak ada jawaban ketika Reuters mengunjungi alamat pribadinya di pusat kota Budapest.

Di rumahnya di Budapest, gerbang luar baja menutupi ruang depan kecil tempat gambar-gambar telanjang yang dibuat sketsa dengan pastel merah dan oranye ditempel di dinding. Pintu bagian dalam yang mengarah ke apartemennya terbuka sedikit ketika Reuters pertama kali mengunjungi gedung tersebut pada hari Rabu, dan ditutup ketika reporter kembali pada hari Kamis. Tidak ada yang menjawab bel.

Seorang wanita yang telah tinggal di gedung tersebut selama dua tahun terakhir mengatakan bahwa Barsony-Arcidiacono sudah menjadi penghuni saat ia pindah, dan menggambarkannya sebagai orang yang baik, tidak berisik, tetapi komunikatif.

Ia berlatih menggambar sebagai bagian dari klub seni Budapest, meskipun ia tidak pernah bergabung selama beberapa tahun, kata penyelenggara kelompok tersebut, yang mengatakan bahwa ia tampak lebih seperti seorang pebisnis daripada seniman tetapi ia ceria dan mudah bergaul.

Seorang teman sekolah Barsony-Arcidiacono mengatakan bahwa ia tumbuh dalam keluarga dengan ayah pekerja dan ibunya seorang ibu rumah tangga di Santa Venerina, dekat Catania di Sisilia timur, dan bersekolah di sekolah menengah di dekatnya. Ia menggambarkannya sebagai anak muda yang cukup pendiam.

Pada awal tahun 2000-an, ia meraih gelar doktor dalam bidang fisika di University College London, tempat disertasinya tentang positron - partikel subatomik dengan massa elektron dan muatan positif. Namun, ia tampaknya telah keluar tanpa mengejar karier ilmiah.

"Sejauh yang saya tahu, dia tidak pernah melakukan pekerjaan ilmiah lagi sejak saat itu," kata Akos Torok, seorang fisikawan pensiunan yang merupakan salah satu profesornya di UCL dan menerbitkan makalah bersamanya saat itu, kepada Reuters melalui email.

Sebuah resume yang dia gunakan untuk mendapatkan pekerjaan di Kleinschmidt memuat referensi ke gelar pascasarjana lainnya, dalam bidang politik dan pembangunan, dari London School of Economics dan School of Oriental and African Studies, yang tidak dapat diverifikasi oleh Reuters. Dia kemudian menjelaskan serangkaian pekerjaan yang pernah dia lakukan di proyek-proyek LSM di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah.

Dalam CV terpisah di situs web BAC Consulting, dia menggambarkan dirinya sebagai "Anggota Dewan di Earth Child Institute", sebuah lembaga amal pendidikan dan lingkungan di New York. Pendiri kelompok tersebut, Donna Goodman, mengatakan kepada Reuters bahwa Barsony-Arcidiacono tidak pernah memegang jabatan apa pun di sana.

"Dia adalah teman dari teman seorang anggota dewan, dan menghubungi kami tentang lowongan pekerjaan pada tahun 2018,” kata Goodman. "Tetapi dia tidak pernah diundang untuk melamar." CV tersebut juga menggambarkannya sebagai mantan "Manajer Proyek" di Badan Tenaga Atom Internasional pada tahun 2008-2009, yang menyelenggarakan konferensi penelitian nuklir. IAEA mengatakan catatannya mengindikasikan bahwa dia telah magang di sana selama delapan bulan.

Di situs web BAC Consulting, yang ditutup pada akhir minggu ini, perusahaan tersebut tidak memberikan banyak gambaran tentang bisnisnya yang sebenarnya di Hongaria. Alamat terdaftarnya adalah kantor dengan layanan di pinggiran kota Budapest.

"Saya seorang ilmuwan yang menggunakan latar belakang saya yang sangat beragam untuk mengerjakan proyek interdisipliner untuk pengambilan keputusan strategis (kebijakan air & iklim, investasi)," tulis Barsony-Arcidiacono di CV-nya.

"Dengan keterampilan analitis, bahasa, dan interpersonal yang sangat baik, saya senang bekerja dan memimpin dalam lingkungan multikultural yang menghargai keberagaman, integritas, dan humor," tulisnya.

