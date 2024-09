Top 3 Tekno: Jess No Limit di Antara Gempa Cianjur Selatan dan Tsunami Kecil di Jepang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Terkini pada Rabu pagi ini, 25 September 2024, didominasi berita peristiwa gempa. Yang pertama adalah gempa M4,4 dari laut yang mengguncang Cianjur Selatan sampai Bandung dan Garut.

Sedangkan berita gempa yang kedua adalah yang terjadi di Jepang, tepatnya di laut dekat pulau gunung api Torishima, sekitar 600 kilometer sebelah selatan Tokyo. Dari peringatan setinggi satu meter, tsunami benar datang akibat gempa yang berpusat di zona megathrust itu namun hanya setengah meter.

Di antara dua gempa itu adalah artikel penjelasan daftar 8 youtuber dengan jumlah subscriber terbesar di Indonesia. Jess No Limit, gamer, ada di puncak dengan 50,6 juta subsciber dan total views yang sudah lebih dari 6,6 miliar.

Berikut Top 3 Tekno Berita Terkini pada Rabu pagi ini, 25 September 2024, selengkapnya,

Gempa tektonik bermagnitudo 4,4 menggoyang wilayah Sukabumi, Cianjur Selatan, hingga Bogor, Bandung, Garut, dan Lebak pada Selasa pagi, 24 September 2024, pukul 06.53 WIB. Getaran gempa bisa dirasakan hingga skala III MMI atau terasa nyata di dalam rumah seakan ada truk melintas.

Lokasi pusat gempa di Sukabumi. Foto : X

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG), guncangan gempa itu dirasakan warga di daerah Cianjur bagian selatan. Guncangan dengan intensitas yang lebih lemah dirasakan di Kabupaten Sukabumi, yakni pada skala intensitas II-III MMI.

Kemudian juga gempa terasa di Bogor, Bayah, Lebak, juga Kabupaten Bandung dan Garut dengan skala intensitas II MMI. Getaran hanya dirasakan oleh beberapa orang dan membuat benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Seperti diketahui wilayah Kabupaten Bandung dan Garut dilanda gempa merusak pada Rabu pekan lalu, 18 September 2024.

YouTube tidak hanya berfungsi sebagai platform berbagi video, tetapi juga dimanfaatkan oleh para YouTuber untuk menghasilkan cuan. Pendapatan ini diperoleh dari popularitas yang ditunjukkan oleh jumlah penonton video, yang dikenal sebagai views, serta jumlah pengikut atau subscribers. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan penghasilan dari AdSense maupun tawaran endorse.

Atlet eSport Tobias Justin alias Jess No Limit namanya telah melejit terutama setelah memiliki chanel YouTube gaming. Pemain Mobile Legends ini telah menyabet berbagai penghargaan, di antaranya adalah MLBB Best Progress KOL, MLBB KOL of The Year, MLBB Most Popular KOL, serta Digital Persona of The Year pada acara Indonesia Choice Award 5.0. Instagram

Beberapa YouTuber di Indonesia bahkan telah menjadi selebriti berkat popularitas kanal mereka. Komunitas YouTube di Indonesia sangat kaya dan beragam, diisi oleh kreator berbakat yang menarik perhatian jutaan penonton. Berikut daftar delapan YouTuber dengan jumlah subscribers terbanyak di Indonesia, yang berhasil menciptakan konten menarik dan membangun penggemar yang setia.

Jess No Limit adalah salah satu YouTuber terpopuler di Indonesia dengan jumlah subscribers mencapai 50,6 juta dan total views yang mengesankan sebanyak 6,630,382,556. Dikenal sebagai seorang gamer, Jess mengupload konten seputar permainan, terutama Mobile Legends, yang telah menarik perhatian jutaan penggemar.

Peringatan tsunami untuk Kepulauan Izu dan Ogasawara di Jepang telah dicabut dan berlalu sejak pukul 11 waktu setempat atau 09 WIB. Meski begitu warga setempat diminta tetap waspada.

Titik pusat gempa yang memicu tsunami 0,5 meter di Jepang, Selasa 24 September 2024. BMKG memastikan tsunami tak berdampak ke wilayah Indonesia. BMKG

Peringatan tsunami pada hari ini, Selasa 24 September 2024, tersebut mengikuti gempa M5,8--direvisi dari info awal M5,9--yang terjadi pada pukul 08.14. Menurut Badan Meteorologi Jepang, pusat gempa ini berada di kedalaman 19 kilometer di bawah dasar laut dekat pulau gunung api yang tak berpenghuni Torishima, sekitar 600 kilometer sebelah selatan Tokyo.

Lebih spesifik, pusat gempa itu sekitar 180 kilometer sebelah selatan Pulau Hachijo, salah satu pulau terbesar di gugus Kepulauan Izu. Areanya termasuk zona megathrust.