Apple Dikabarkan Akan Rilis Vision Pro Versi Murah Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Apple dikabarkan tengah mempersiapkan peluncuran versi murah dari Apple Vision Pro secepatnya tahun depan, menurut laporan terbaru dari buletin Power On oleh Mark Gurman. Headset ini diperkirakan akan dijual dengan harga sekitar US$ 2.000 (sekitar Rp 31 juta), jauh lebih terjangkau dibandingkan Vision Pro yang saat ini dibanderol seharga US$ 3.499 (sekitar Rp 54 juta)

Melansir 9to5Mac, versi murah dari headset ini kemungkinan akan menggunakan prosesor yang lebih rendah, mungkin dari seri A, serta bahan yang lebih murah, seperti plastik untuk menggantikan penggunaan aluminium dan kaca pada Vision Pro. Salah satu fitur yang juga disebut akan dihilangkan adalah EyeSight, teknologi yang memungkinkan mata pengguna terlihat dari luar headset.

Langkah Apple ini diduga untuk membuat teknologi komputasi spasial lebih terjangkau bagi konsumen. Laporan juga menyebutkan bahwa Apple mengharapkan penjualan headset versi murah ini akan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan Vision Pro.

Apple juga berencana merilis Apple Vision Pro generasi kedua. Penerus headset mixed reality ini kabarnya akan diluncurkan pada tahun 2026 dengan pembaruan chipset, seperti laporan TechCrunch.

Tidak hanya itu, Apple juga disebut sedang mengembangkan dua model perangkat wearable baru, yaitu kacamata pintar ala Meta Ray-Ban dan AirPods berkamera. Rumor menyeburkan kedua perangkat ini akan diluncurkan pada 2027 mendatang.

