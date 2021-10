Top 3 Tekno Berita Kemarin: WhatsApp Terganggu, Molnupiravir bukan Ivermectin

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Kemarin, Selasa 5 Oktober 2021, didominasi artikel dari peristiwa Facebook, Instagram dan WhatsApp down sepanjang Senin malam sampai Selasa pagi. Facebook dan Instagram mengumumkan lebih dulu kalau layanan telah pulih namun tak menghindarkan mereka dari catatan down terpanjang yang selama ini pernah terjadi.

Facebook belum mengkonfirmasi akar penyebab kesengsaraannya. Tetapi, banyak petunjuk di internet yang menyebut keluarga aplikasi perusahaanitu secara efektif terganggu dari muka internet pada 11:40 ET, saat Sistem Nama Domain (DNS) menjadi tidak dapat dijangkau. DNS sering disebut sebagai buku telepon internet.

Artikel terpopuler ketiga barulah diisi isu berbeda, yakni pil molnupiravir. Ini adalah kandidat obat Covid-19 produksi Merck, perusahaan sama yang mendistribusikan di antaranya ivermectin. Seorang kimiawan Amerika menegaskan molnupiravir memiliki struktur kimia berbeda dari obat cacing pemilik julukan obat ajaib yang digunakan sebagian kalangan untuk Covid-19 meski tak direkomendasikan tersebut.

Berikut Top 3 Tekno Berita Kemarin, Selasa 5 Oktober 2021, selengkapnya

1. Keluhan Gangguan pada WhatsApp Masih Terjadi Hingga Pagi Ini

Situs Downdetector mengungkap problem pada aplikasi perpesanan WhatsApp yang masih terjadi hingga saat ini, Selasa pagi 5 Oktober 2021. Dimulai dari Senin malam, sekitar pukul 23 WIB, laporan keluhan dari para pengguna WhatsApp masih diterimanya sekalipun tak lagi sebanyak tengah malam tadi.

Dalam situsnya, Downdetector memaparkan sebanyak 45 persen keluhan menyatakan adanya problem di aplikasi besutan Facebook itu. Lalu 29 persen yang mengungkap tak bisa mengirim pesan. Sisanya mempertanyakan soal koneksi server.

Meme CEO Facebook Mark Zuckerberg tengah memperbaiki server saat Facebook, WhatsApp, dan Instagram down secara berjemaah. Twitter

Dalam akun resminya di Twitter, WhatsApp telah mengakui adanya gangguan dan mengatakan sedang berusaha mengembalikan semua fungsi normal kembali. Pesan ini diberikan pukul 23.16 WIB. Pada pukul 00.18 WIB, Selasa, WhatsApp sempat membalas komentar satu penggunanya dengan menegaskan bahwa problem terjadi pada WhatsApp, bukan pada jaringan ataupun koneksi server si pengguna.

2. Inilah Penyebab Facebook, Instagram, dan WhatsApp Down 7 Jam

Pemadaman Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Oculus membuat setiap sudut kerajaan Mark Zuckerberg offline pada hari Senin, 4 Oktober 2021. Ini adalah pemadaman media sosial yang paling menyeluruh dan tampaknya terbukti sangat sulit untuk diperbaiki.

Facebook sendiri belum mengkonfirmasi akar penyebab kesengsaraannya, tetapi banyak petunjuk di internet, sebagaimana dilaporkan Wired. Keluarga aplikasi perusahaan secara efektif terganggu dari muka internet pada 11:40 ET, saat Sistem Nama Domain (DNS) menjadi tidak dapat dijangkau. DNS sering disebut sebagai buku telepon internet; itulah yang menerjemahkan nama host yang Anda ketikkan ke dalam tab URL—seperti facebook.com—menjadi alamat IP, yang merupakan tempat tinggal situs-situs tersebut.

Netizen mengolok-olok Mark Zuckerberg yang diperkirakan akan kehilangan banyak uang karena Facebook, WhatsApp, dan Instagram down secara serentak di seluruh dunia, pada Senin, 4 Oktober 2021. Kabar downnya WhatsApp, Facebook, dan Instagram menjadi trending topic di Twitter. Foto: Twitter

Down global berlanjut selama sekitar 7 jam. Facebook dan Instagram tampaknya telah pulih pada Senin sore sekitar pukul 18.00 waktu Amerika (Eastern) atau Selasa pagi pukul 05.00 WIB. Pada 18:33, Facebook mengkonfirmasi bahwa layanannya telah dipulihkan, sebagaimana dilaporkan FOX Business.

3. Kimiawan Amerika Tegaskan Molnupiravir bukan Kemasan Ulang Ivermectin

Obat pil molnupiravir bukan kemasan ulang dari ivermectin. Keduanya, meski diproduksi oleh pabrik obat yang sama, Merck, sangat jauh berbeda dalam hal struktur dan cara kerjanya.

Penilaian itu diberikan Christopher J. Cramer, kimiawan yang juga Wakil Presiden untuk Riset di University of Minnesota, Amerika Serikat. Dia mengunggah struktur kimia molnupiravir dan ivermectin di akun media sosial twitter pada Jumat, 1 Oktober 2021. Terlihat bentang ikatan molekul yang sangat berbeda di antara keduanya.

Molnupiravir produksi Merck & Co Inc dan Ridgeback Biotherapeutics LP Merck & Co Inc/Handout via REUTERS

Pada molnupiravir ada, misalnya, ikatan atom Nitrogen yang tidak terlihat pada struktur ivermectin. "No, Merck's molnupiravir is NOT repackaged ivermectin," tulis Cramer dalam unggahannya itu.