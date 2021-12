10 Judul Film Terbaru yang Disediakan oleh Netflix

TEMPO.CO, Jakarta -Netflix merupakan platform penyedia layanan streaming TV, film, anime, dokumenter, dan lain-lain yang memungkinkan para penggunanya menonton tanpa jeda iklan sekalipun.

Netflix bisa didownload seseorang melalui berbagai macam perangkat seperti ponsel (IOS dan Android), laptop, PC, maupun tablet.

Sistem layanan Netflix mirip dengan langganan televisi berbayar (cable tv), pengguna bisa menentukan langsung konten-konten yang ingin dinikmati serta tak perlu menunggu jadwal penayangan.

Mengutip dari help.netflix.com, untuk paket standart layanan netflix dibandrol dengan harga Rp 139.000,00. Dengan harga ini, seseorang bisa mengunggah layanan di netflix dengan mekanisme tanpa batas (Unlimited).

Kemudian, untuk kecepatan internet yang dibutuhkan agar dapat melakukan streaming layanan netflix adalah,

3.0 Megabits per second – direkomendasikan untuk SD quality

6.0 Megabits per second – direkomendasikan untuk HD quality

30 Megabits per second - direkomendasikan untuk Ultra HD quality

Kecepatan diatas merupakan alokasi yang diperlukan untuk streaming pada 1 device , bila seseorang melakukan streaming pada device yang berlebih maka kecepatan internet yang diperlukan pun akan lebih besar.

Di ujung tahun 2021, Netflix menyediakan judul-judul film terbaru untuk menghibur para penggunanya.

Mengutip dari www.netflix.com, adapun beberapa judul fim terbaru di Netflix tersebut antara lain :

- Back to the Outback

- The Unforgivable

- Red Notice

- The Power of the Dog

- 14 Peaks: Nothing is Impossible

- White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake

- Mixtape

- David and The Elves

- The Summit of the Gods

- Untold: Malice at the Palace.

PRIMANDA ANDI AKBAR

