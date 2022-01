Telkom Gandeng Microsoft Tingkatkan Keterampilan Digital Ribuan Karyawan

TEMPO.CO, Jakarta - Telkom Indonesia bersama Microsoft Indonesia secara resmi memulai Enterprise Skilling Initiative (ESI), sebuah program pelatihan digital untuk karyawan Telkom guna mendukung transformasi digital korporasi.

Secara total, sebanyak 3.000 lebih karyawan yang berasal dari empat departemen/anak perusahaan Telkom Indonesia ditargetkan mengikuti ESI hingga Maret 2022. Inisiatif ini selanjutnya juga dapat diperluas ke Yayasan Pendidikan Telkom melalui Telkom University.

Melalui ESI, karyawan Telkom memiliki akses ke kelas-kelas Microsoft di level dasar (fundamental) dan lanjut (advanced). Kelas fundamental diselenggarakan secara mandiri, di mana peserta dapat menentukan waktu belajarnya sendiri, dengan berfokus pada modul-modul terkait data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), keamanan siber, serta arsitektur teknologi Azure.

Sementara itu, kelas advanced dipandu oleh Microsoft Technical Trainer dengan fokus pada keterampilan digital berdasarkan jenis pekerjaan, sehingga memberikan nilai tambah bagi karyawan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Adapun jenis pekerjaan ini antara lain AI Engineer, Data Engineer, Data Scientist, Developer, dan Solution Architect.

Usai menyelesaikan kelas-kelas yang relevan, seluruh karyawan Telkom yang berpartisipasi dapat mengambil sertifikasi internasional Microsoft.

Jemy V. Confido, Chairman Indonesia Telecommunication & Digital Research Institute (ITDRI) sekaligus SGM Telkom Corporate University (CorpU) mengatakan sebagai perusahaan penyedia layanan informasi dan telekomunikasi, sudah menjadi tugas Telkom untuk terus memperbarui produk dan layanannya agar semakin relevan bagi masyarakat Indonesia.

“Hal ini tak mungkin terjadi tanpa terlebih dulu memastikan bahwa Telkom memiliki talenta digital yang modern dan unggul dalam keahliannya masing-masing. Untuk itu, Enterprise Skilling Initiative bersama Microsoft dirancang untuk membuat Telkom lebih gesit, fleksibel, dan mengedepankan penciptaan inovasi melalui teknologi cloud dan AI,” ujar Jemy, Selasa, 11 Januari 2022.

Diselenggarakan sebagai salah satu tindak lanjut dari kolaborasi Telkom Group dan Microsoft yang diresmikan pada 19 Agustus lalu, ESI menjadi awal dari peningkatan pengalaman digitalisasi Telkom. Dimulai dengan keterampilan karyawan, kolaborasi ini akan dilanjutkan dengan transformasi produk/layanan, optimalisasi operasi, serta penciptaan pengalaman baru bagi konsumen.

Nina Wirahadikusumah, Business Strategy Director Microsoft Indonesia, mengatakan Microsoft menyambut baik antusiasme ribuan karyawan Telkom untuk mengikuti ESI dan mengambil sertifikasi internasional Microsoft, yang dapat mendukung proses transformasi digital Indonesia.

“Sejalan dengan inisiatif Berdayakan Ekonomi Digital Indonesia, kami harap inisiatif ini dapat menjadi teladan baik bagi perusahaan lain di seluruh Indonesia untuk memberdayakan tenaga kerja, menyongsong percepatan perkembangan teknologi informasi di era berbasis cloud saat ini,” ujarnya

Untuk menjaga antusiasme karyawan Telkom selama mengikuti ESI, rangkaian pelatihan yang ada juga akan diselingi dengan partisipasi para developer internal Telkom di Microsoft Cloud Skills Challenge and Code; Without Barriers for Diversity and Branding Telkom Indonesia.

