Qualcomm Meluncurkan Snapdragon X Plus

TEMPO.CO, Jakarta - Qualcomm merilis chip terbaru mereka bernama Snapdragon X Plus untuk performa di laptop dengan dukungan kecanggihan artificial intelligence (AI). Snapdragon X Plus generasi setelah Snapdragon X Elite dengan menampilkan CPU Oryon 10-core dengan clock hingga 3,4 GHz dan RAM hingga 64 gigabita atau GB serta bandwidth 135 GB/s, dikutip Antara.

Chip ini juga memiliki 45 TOPS NPU. "Snapdragon X Plus akan mendukung PC AI-Supercharged yang memungkinkan lebih banyak pengguna untuk unggul seiring munculnya pengalaman AI baru yang radikal dalam periode perkembangan dan penerapan yang pesat ini,” kata SVP and General Manager of Compute and Gaming Qualcomm Technologies, Inc Kedar Kondap dalam keterangannya, Kamis, 25 April 2024.

Tentang Snapdragon X Plus

Chip ini tidak hanya menawarkan performa CPU yang unggul, tetapi juga kecerdasan buatan yang kuat dan efisiensi daya yang tinggi. Qualcomm menyebutnya sebagai produk inovatif yang merumuskan batasan komputasi seluler.

Beberapa fitur unggulan dari Snapdragon X Plus termasuk kemampuan untuk menghasilkan kode secara instan dalam Visual Studio Code dari Codegen. Membuat musik menggunakan aplikasi Audacity, dan melakukan transkripsi teks secara langsung dalam aplikasi OBS Studio.

Laptop yang menggunakan Snapdragon X Plus direncanakan ada pertengahan tahun 2024. Dengan CPU Oryon yang diklaim memberikan kinerja 37 persen lebih cepat daripada pesaingnya, sambil mengonsumsi daya hingga 54 persen lebih sedikit. Chip ini diperkirakan kinerjanya superior dan efisiensi energi yang tinggi.

Snapdragon X Plus juga mendukung berbagai fitur tambahan termasuk LPDDR5x, cache total 42 megabita atau MB, dan dibangun dengan proses 4nm. Chip ini mendukung hingga tiga layar eksternal dengan resolusi 4K HDR, dilengkapi dengan Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ISP kamera canggih, dan pengalaman audio lossless imersif.

Snapdragon X Family

Dengan diperkenalkannya Snapdragon X Plus, keluarga produk dalam lini Snapdragon X kini bertambah menjadi empat model, yaitu tiga model untuk Snapdragon X Elite dan satu untuk Snapdragon X Plus. Keempat model chip Snapdragon X Elite memiliki konfigurasi hardware dan dukungan jenis memori yang serupa seperti yang tercantum dalam tabel di bawah. Namun, terdapat variasi dalam kecepatan core CPU antara model-model tersebut.

Model terendah dari Snapdragon X Elite memiliki kecepatan all-core dan two-core boost sebesar 3,4 GHz. Sedangkan, model tertingginya mampu mencapai 3,8 GHz untuk all-core dan 4,2 GHz untuk two-core. Model teratas dari Snapdragon X Elite juga menonjolkan kinerja GPU yang lebih tinggi, mencapai 4,6 TFLOPS. Sedangkan tiga model lainnya terbatas pada 3,8 TFLOPS.

ANTARA | QUALCOMM

