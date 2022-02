Bocoran, iPhone SE 3 Tiba di India untuk Pengujian

TEMPO.CO, Jakarta - Menurut laporan yang baru saja bocor, model awal Apple iPhone SE 3 (atau iPhone SE 2022) baru saja mencapai pasar pertama mereka. Secara khusus, total tiga nomor model telah ditemukan menuju India untuk pengujian awal, dan dalam persiapan untuk rilis yang lebih luas.

iPhone murah adalah komoditas langka beberapa tahun terakhir ini. Sejauh ini, Apple hanya merilis total dua model iPhone SE, dengan tanggal peluncuran yang sangat jauh. Yang terakhir dirilis pada tahun 2020, atau dua tahun lalu.

Menurut 91Mobiles, 1 Februari 2022, iPhone SE 3 ditemukan telah diimpor ke India dengan nomor model A2595, A2783, dan A2784.

Memulai iPhone SE barunya di India akan memungkinkan Apple untuk menguji pasar dalam kapasitas yang lebih terbatas, untuk memastikan bahwa ia menggunakan strategi yang optimal sebelum akhirnya memulai peluncuran yang lebih luas. Ini juga menghadirkan lingkungan pengujian yang lebih aman untuk perangkat, di mana kebocoran ke pasar internasional harus dijaga seminimal mungkin untuk saat ini.

Label harga pasti iPhone SE 3, yang akan sangat menarik bagi sebagian besar pengguna, belum diketahui. Namun, laporan 91Mobiles memang mengatakan bahwa harga dasar ponsel diketahui US$ 300, sebelum bea masuk dan pajak lainnya diterapkan.

Semua pajak dan biaya termasuk, diperkirakan biaya akhir iPhone SE 3 sama dengan — atau mungkin sedikit lebih tinggi dari — harga rilis pendahulunya US$ 399. Meskipun harganya US$ 450, itu masih bagus untuk harga ponsel kelas menengah, dan mungkin terbukti cukup menarik bagi penggemar Apple yang tidak tertarik untuk membeli flagship US$ 1000+.

Rumor saat ini menyebutkan tanggal rilis iPhone SE 3 sekitar bulan April atau Mei, diperkirakan memiliki dimensi yang sama dengan iPhone SE (2020), termasuk layar Retina HD 4,7 inci. Untuk jeroan iPhone, Apple kemungkinan besar akan melengkapinya dengan chipset Apple A15 Bionic, modem nirkabel Qualcomm X60 5G, dan pemindai jari Touch ID.

