Samsung Luncurkan Laptop Galaxy Book2 Pro dan Galaxy Book2 Pro 360

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics hari ini mengumumkan laptop seri Galaxy Book2, yaitu Galaxy Book2 Pro 360 dengan fungsionalitas S Pen dan Galaxy Book2 Pro dengan 5G. Masing-masing mempunyai dua varian, yaitu 13,3 inci dan 15,6 inci.

“Tujuan kami di Samsung bukan hanya untuk menciptakan teknologi seluler, tetapi untuk memberi pengguna kami pengalaman unik yang secara fundamental meningkatkan kehidupan sehari-hari mereka,” kata Hark-sang Kim, Executive Vice President & Head of New Computing R&D Team of Mobile eXperience Business, Samsung Elektronic.

“Sebagai bagian dari pengejaran ini, kami menata ulang PC. Bersama-sama, dengan kontinuitas tanpa batas di seluruh perangkat Galaxy kami dan mobilitas yang aman, pengguna dapat membuka lebih banyak efisiensi dan memungkinkan kemungkinan kantor di masa depan.”

Seri Galaxy Book2 Pro

Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core Generasi ke-12. Konektivitas yang dapat digunakan adalah 5G dan Wi-Fi 6E. Samsung mengklaim kemampuan masa pakai baterai bisa digunakan hingga 21 jam tanpa harus selalu tersambung ke listrik. Badan laptop menggunakan sasis ultra-portabel dengan desain tipis dan ringan dengan pilihan warna Graphite dan Silver.

Webcam FHD 1080p dan bidang sudut pandang yang lebih luas dipadukan dengan Studio Mode yang memiliki fitur baru, misalnya Pembingkaian Otomatis, membuat objek tetap terpusat walaupun bergerak di sekitar bingkai. Efek latar belakang baru dan efek wajah menghilangkan gangguan visual dari latar belakang. Selain itu, memiliki layar AMOLED bersertifikasi GREENGUARD.

Pada bagian audio mendapat dukungan teknologi suara AKG dan Dolby Atmos. Terdapat fitur pembatalan kebisingan AI dua arah berguna untuk memblokir kebisingan yang mengganggu dari latar belakang Anda sehingga setiap kata terdengar dengan sangat jelas. Selain itu, menggunakan Smart Amp keluaran Max 5W menghasilkan suara yang seimbang pada volume yang lebih keras.

Seri Galaxy Book2 Pro terhubung di dalam Galaxy Ecosystem. Melalui Single Sign-On dengan Samsung Account, pengguna hanya perlu memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka sekali dan langsung memiliki akses ke aplikasi dan konten perangkat Galaxy termasuk Galeri Samsung dan Samsung Notes serta Galaxy Galaxy Buds.

Dengan Samsung Multi Control, pengguna dapat menggunakan keyboard dan trackpad seri Galaxy Book2 Pro saat bernavigasi di layar Galaxy Tab S8 Anda untuk interaksi yang mulus di seluruh perangkat.

Private Share membuat berbagi dokumen kerja sensitif ke rekan kerja lebih mudah dari sebelumnya. Ini menciptakan tautan berjangka waktu dengan opsi keamanan yang ditingkatkan berdasarkan teknologi blockchain termasuk akses hanya lihat, menonaktifkan kemampuan tangkapan layar saat melihat, dan mencabut akses sepenuhnya, sehingga pengguna tetap memegang kendali penuh atas file mereka bahkan setelah berbagi.

Seri Galaxy Book2 Pro juga berfungsi sebagai hub untuk perangkat yang kompatibel dengan SmartThings, seperti menyalakan lampu, atur suhu, atau periksa kamera keamanan. Hal ini dapat dilakukan dari Dasbor SmartThings. Ada juga fungsi kontrol suara Bixby yang baru, yang dapat mengontrol perangkat dengan perintah suara.

Galaxy Book2 Pro 13,3 inci memiliki 1 Thunderbolt 4, 1 USB-C, 1 port USB 3.2 ukuran penuh, jack kombo 3,5mm, dan slot microSD. Model 15,6 inci menghadirkan HDMI berukuran penuh, serta slot SIM untuk konektivitas 5G opsional. Produk akan tersedia pada bulan April mulai dari US$ 1.050 dengan CPU i7, RAM 8GB dan penyimpanan 256GB.

Galaxy Book2 Pro 360

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 (Samsung)

Model 13,3 inci memiliki berat hanya 1,04 kg, sedangkan 15,6 inci adalah yang terberat di jajaran quad dengan 1,41 kg. Kedua layar AMOLED memiliki resolusi 1920x1080px. Samsung mengklaim mereka lebih terang dari sebelumnya pada 400 nits dalam tampilan biasa. Konten HDR naik hingga 500 nits.

Ada dukungan S Pen, meskipun pena ini tidak memiliki Bluetooth. Samsung telah mengurangi latensi dibandingkan Galaxy Book Pro sebelumnya untuk pengalaman menggambar dan menulis yang lebih baik. Samsung Notes telah mendapatkan pengenalan tulisan tangan yang lebih baik, dukungan hyperlink, dan dapat langsung menyinkronkan catatan dari laptop ke perangkat Galaxy yang menjalankan Android.

Galaxy Book2 Pro 360 hadir dengan pilihan prosesor Intel Core i7 atau i5 gen ke-12 dengan grafis Intel Iris X. Ada RAM LPDDR5 yang dimulai dari 8GB dan melewati 16GB hingga 32GB.

Galaxy Book 2 Pro 360 13,3 inci mendapat baterai 63Wh, sedangkan model 15,6 inci meningkatkannya hingga 68Wh. Kedua model memiliki 1 port Thunderbolt 4 dan 2 USB-C, jack kombo headphone dan mikrofon, dan port microSD. Pengisian daya mencapai 65W melalui port USB-C. Samsung menjanjikan daya tahan baterai hingga 21 jam dari Galaxy Book2 Pro 360. Galaxy Book2 Pro 360 akan tersedia dalam warna Burgundy, Graphite, dan Silver.

