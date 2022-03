27 Tahun Lalu Perusahaan Internet Yahoo! Didirikan, Semula Bentuk Bookmark

TEMPO.CO, Jakarta - Tahukah Anda, hari ini, 27 tahun lalu, perusahaan Internet Yahoo! didirikan di Amerika Serikat. Yahoo! Inc adalah sebuah perusahaan internet multinasional yang memiliki kantor pusat di Sunnyvale, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini merupakan salah satu situs web terbesar di Amerika Serikat. Bahkan, ada sekitar 700 juta orang mengunjungi situs-situs Yahoo! setiap bulannya.

Perusahaan ini didirikan Jerry Yang dan David Filo pada Januari 1994 dan baru benar-benar dibentuk pada 2 Maret 1995. Mengutip laman Britannica, Yahoo! awalnya hanya semacam bookmark atau petunjuk halaman buku.

Yahoo! Didirikan 2 Mahasiswa Universitas Stanford

Ide tersebut berawal pada April 1994 pada saat dua orang mahasiswa Universitas Stanford memanfaatkan jatah libur kuliah dengan mengkompilasi sebuah bookmark dan melakukan berbagai macam pengelompokan berdasarkan kata kunci. Kemudian, mereka berpikir untuk memasukkannya di web. Setelah membuat sebuah program database, akhirnya karya yang mereka ciptakan tersebut bisa dibuka secara online.

Hingga pada bulan April 1994, bookmark yang awalnya diberi nama “Jerry and David’s Guide to World Wide Web” diganti dengan Yahoo!. Penggunaan nama itu berasal dari singkatan Yet Another Hierarchical Officious Oracle.

Domaiin Yahoo.com dihasilkan pada 18 Januari 1995. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1995 setelah Yang dan Filo sebagai pendiri Yahoo! menyadari adanya potensi besar yang dimiliki oleh website ciptaannya, akhirnya pada 2 Maret 1995 Yahoo! diresmikan sebagai sebuah perusahaan.

Melansir dari Silicon Valley Historical Association, Yahoo! terus memperluas layanan dan fitur-fiturnya. Perusahaan ini akhirnya mengakuisisi beberapa mesin pencari lainnya. Seperti misalnya Inktomi dan AltaVista.

Pada tahun 2005, Yahoo! meluncurkan fitur baru berupa Yahoo! music, yang menyediakan Internet radio, mucic videos, news, dan original programming. Hingga pada tahun 2007, Yahoo! music menjadi situs musik online pertama berdasarkan jumlah pendengar dan lamanya total waktu yang dihabiskan.

Saat ini, Yahoo! menjadi salah satu perusahaan Internet yang cukup besar di dunia dengan lebih dari 500 juta pengguna dan kantor cabang di seluruh dunia. Mengutip USA Today, beberapa CEO Yahoo! yang memimpin perusahaan tersebut di antaranya Timothy Koogle (1995-2001), Terry Semel (2001-2007), Jerry Yang (2007-2009), Carol Bartz (2009-2011), Scott Thompson 9 Januari 2012-13 Mei 2012), Marissa Mayer (2012 hingga sekarang).

