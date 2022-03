Ancaman Nuklir Rusia: Cadangan Rusia vs AS, Risiko Perang Nuklir Tak Disengaja

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Rusia akan menggunakan senjata nuklir jika keberadaannya terancam. “Kami memiliki konsep keamanan dalam negeri, dan itu terbuka untuk publik. Anda dapat membaca semua alasan penggunaan senjata nuklir,” kata Peskov kepada CNN, Selasa, 21 Maret 2022.

Pertanyaan kemungkinan Rusia menggunakan senjata nuklir mengemuka setelah negara itu menghadapi perlawanan Ukraina yang lebih kuat dari perkiraan.

Rusia juga mengalami isolasi intensif dari sebagian besar dunia, yaitu terputus dari sistem perbankan dunia, nilai rubel melemah, Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga lebih dari dua kali lipat menjadi 20%, dan bahkan beberapa oligarki Rusia menekan Presiden Vladimir Putin untuk mengakhiri perang.

Berikut fakta-fakta yang perlu dicermati, terkait kemungkinan penggunaan nuklir Rusia.

Apa kata Putin?

"Para pejabat tinggi di negara-negara NATO terkemuka telah membiarkan diri mereka membuat komentar agresif tentang negara kami, oleh karena itu saya dengan ini memerintahkan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Umum untuk menempatkan Pasukan Penangkal Angkatan Darat Rusia dalam siaga tempur," kata Putin dalam pertemuan dengan pejabat tinggi pertahanan Rusia yang disiarkan televisi.

Senjata nuklir Rusia adalah bagian dari strategi "pencegahan". Rusia mengambil alih senjata dari bekas republik Soviet lainnya, termasuk Ukraina dan Belarusia, pada 1990-an.

Sekarang Rusia telah menginvasi Ukraina, dan Belarus, yang bersekutu dengan Moskow, berencana untuk meninggalkan status non-nuklirnya dan secara teoritis memungkinkan Rusia untuk membawa senjata nuklir kembali ke negara itu.

Berapa cadangan nuklir Rusia?

Total cadangan nuklir Rusia lebih besar dari Amerika Serikat, sekitar 6.250 total hulu ledak nuklir, menurut Arms Control Association (ACA). AS memiliki lebih dari 5.500.

Sebagian besar hulu ledak di kedua negara tidak dikerahkan di rudal atau di pangkalan. Menurut ACA, dalam hal hulu ledak nuklir yang dikerahkan Rusia memiliki 1.458 hulu ledak pada 527 rudal balistik antarbenua, rudal dan pembom yang diluncurkan dari kapal selam. AS memiliki 1.389 hulu ledak pada 665 rudal balistik antarbenua, rudal dan pesawat pengebom yang diluncurkan dari kapal selam.

Tidak ada negara lain yang diketahui atau diperkirakan memiliki senjata nuklir -- Inggris, Prancis, Israel, Pakistan, India, Cina, dan Korea Utara -- yang memiliki jumlah hulu ledak yang mendekati angka itu.

AS memiliki senjata nuklir di Eropa

Apa yang telah lama membuat Putin kesal adalah AS memiliki sekitar 100 senjata nuklir yang disimpan di Eropa di pangkalan NATO di Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda. Dia khawatir AS dapat menempatkan senjata nuklir di negara-negara NATO lebih jauh ke timur, lebih dekat ke Rusia.

Senjata AS di Eropa tidak dianggap bersenjata, menurut Pusat Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi, melainkan disimpan di bawah tanah. Mereka perlu dimuat ke jet tempur untuk digunakan.

Versi baru dari Perjanjian START yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2011 dan diperpanjang pada tahun 2021 membatasi AS dan Rusia masing-masing memiliki 1.550 hulu ledak nuklir yang dikerahkan. Ada ribuan hulu ledak tambahan yang bisa dipanggil.

Apa kebijakan Rusia tentang senjata nuklir?

Sementara selama Perang Dingin, Rusia menerapkan kebijakan "tidak menggunakan pertama" terhadap senjata nuklir, namun serangkaian posisi kebijakan yang diterbitkan tentang masalah ini sejak 1990-an menyarankan negara itu dapat menggunakan senjata nuklir dalam perang lokal atau jika merasa kedaulatan atau integritas nasionalnya terancam.

Putin mendukung strategi "pencegah" baru pada Juni 2020 yang memungkinkan penggunaan senjata nuklir sebagai tanggapan atas serangan non-nuklir terhadap Rusia yang mengancam keberadaannya.

Apa yang dikatakan pemerintahan Biden?

Pemerintahan Biden sangat berhati-hati untuk mendukung Ukraina tanpa terlibat langsung dalam pertempuran militer. Dan itu membuat sangat jelas bahwa AS tidak mengubah tingkat ancaman nuklirnya sendiri.

Semua yang dikatakan pemerintah AS difokuskan untuk mendorong Rusia mundur tanpa menggunakan militer AS. Itu sebabnya AS menolak permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membuat zona larangan terbang di atas Ukraina.

"Apa yang ingin kami lakukan saat ini adalah mengurangi retorika dan meredakan ketegangan," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki, Senin.

Tidak ada ruang untuk kesalahan

Tom Collina, Direktur Kebijakan Ploughshares Fund, mengatakan bahwa ketakutannya adalah perang nuklir yang dimulai secara tidak sengaja.

"Kekhawatiran saya adalah bahwa ketika mereka meningkatkan tingkat siaga, atau tingkat kesiapan pasukan nuklir mereka, jika memang demikian, maka itu akan membuat lebih mudah untuk tersandung ke dalam perang nuklir secara tidak sengaja," katanya, seraya menunjukkan bahwa sudah 77 tahun berlalu sejak AS menjadi negara pertama dan terakhir yang meledakkan bom atom.

Senjata nuklir yang diledakkan selama perang saat ini akan menyebabkan penilaian ulang oleh kekuatan yang memiliki persediaan. "Itu hanya akan menjadi peristiwa bencana yang menghancurkan di lapangan bagi orang-orang di sana, tetapi juga bagi dunia ke depan," katanya.

