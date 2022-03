Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Gempa Kendari, Penjual Burung Tiong Mas Ditangkap

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang guncangan gempa berkekuatan Magnitudo 5,1 kembali membuat sebagian warga Kendari, Sulawesi Tenggara, berlarian ke luar rumah. Gempa yang terjadi pada Sabtu malam, 26 Maret 2022, itu mengulangi yang terjadi pada malam sebelumnya saat gempa M4,9 terjadi.

Berita terpopuler selanjutnya tentang polisi membekuk dua terduga pelaku penjualan satwa dilindungi jenis burung tiong emas (Gracula religiosa) di Aceh Selatan, Sabtu 26 Maret 2022. Penangkapan disertai penyitaan empat ekor burung tersebut.

Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang saat ini dinakhodai Prabowo Subianto tengah memesan kapal perang pemburu ranjau buatan Jerman. Kapal dengan tipe 12V175D-MM itu, dikabarkan sudah diteken kontrak dan sudah dikerjakan sejak 2021 di galangan kapal Abeking &Rasmussen, Jerman.

1. Gempa Kendari, Warga Berlarian 2 Malam Berturut-turut

Guncangan gempa berkekuatan Magnitudo 5,1 kembali membuat sebagian warga Kendari, Sulawesi Tenggara, berlarian ke luar rumah. Gempa yang terjadi pada Sabtu malam, 26 Maret 2022, itu mengulangi yang terjadi pada malam sebelumnya saat gempa M4,9 terjadi.

Kepanikan terpantau salah satunya di Kelurahan Mandonga. Warga setempat berhamburan ke jalan. Termasuk tetamu hotel yang ada di daerah itu, mereka berlarian menuju pelataran.

Guncangan gempa juga telah membuat retak Menara Tugu Religi MTQ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu malam 26 Maret 2022. Retakan di satu menara terlihat di sisi bagian kanan dan puing-puingnya berserakan.

Jejak guncangan gempa juga terlihat di beberapa supermarket dan toko. Etalase dan barang-barang yang ada sebagian roboh dan berantakan.

2. Polisi Tangkap Penjual Satwa Dilindungi Tiong Emas di Aceh Selatan

Polisi membekuk dua terduga pelaku penjualan satwa dilindungi jenis burung tiong emas (Gracula religiosa) di Aceh Selatan, Sabtu 26 Maret 2022. Penangkapan disertai penyitaan empat ekor burung tersebut.

"Terduga pelaku ditangkap di dua tempat di Kabupaten Aceh Selatan," kata Kapolres Aceh Selatan Ajun Komisaris Besar Ardanto Nugroho melalui Kepala Satuan Reskrim Inspektur Satu Rajabul Asra, Sabtu.

Kedua terduga pelaku disebutkannya berinisial AN (35) dan MY (31). Yang pertama adalah seorang sopir, warga Desa Malaka, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan MY tercatat warga Desa Kapa Seusak, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan.

Masing-masing disergap dengan barang bukti dua ekor tiong emas. Khusus dari AN, Rajabul mengatakan, "Burung dilindungi tersebut berusia sekitar empat bulan, jenis kelamin jantan, serta dua kandang dengan ukuran masing-masing 40x60 sentimeter.

3. Ini Spesifikasi Kapal Perang Pemburu Ranjau yang Dipesan Prabowo

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang saat ini dinakhodai Prabowo Subianto tengah memesan kapal perang pemburu ranjau buatan Jerman. Kapal dengan tipe 12V175D-MM itu, dikabarkan sudah diteken kontrak dan sudah dikerjakan sejak 2021 di galangan kapal Abeking &Rasmussen, Jerman.

Kabar Indonesia memesan kapal perang pemburu ranjau tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Ia tidak membeberkan berapa jumlah kapal yang dipesan, namun dirinya mengungkapkan bahwa pengadaan kapal itu nantinya akan memperkuat alat utama sistem persenjataan TNI AL.

“Kita memang belum mampu untuk membangun kapal ranjau itu. Seperti yang sekarang ini, pengadaan Kemhan kapal ranjau telah dikerjakan di Jerman sejak kontraknya tahun 2021 yang lalu,” kata Yudo di Markas Besar Angkatan Laut, Jakarta Timur pada Rabu, 23 Maret 2022. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

