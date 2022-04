20 Bidang Studi UI Masuk Rangking Dunia Versi QS WUR By Subject 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia (UI) terus melejit menuju posisi terbaik di Indonesia lewat penilaian unggul di tiga rumpun ilmu (broad subject area) dan 12 bidang studi. Peringkat terbaik di Indonesia tersebut berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh The Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS WUR) by Subject 2022 (peringkat universitas top di dunia edisi ke-12).

Tiga rumpun ilmu tersebut adalah Art and Humanities (ke-5 di Asia Tenggara, 200 dunia), Life Sciences and Medicine (ke-9 di Asia Tenggara, 348 dunia), dan Social Sciences and Management (ke-5 Asia Tenggara, 112 dunia). Dari ketiga rumpun ilmu tersebut, UI berhasil menduduki peringkat pertama dalam bidang studi Accounting and Finance (ke-6 Asia Tenggara, 151-200 dunia), Anthropology (ke-2 Asia Tenggara, 101-140 dunia), Communication and Media Studies (ke-5 Asia Tenggara, 201-240 dunia), Medicine (ke-9 Asia Tenggara, 201-250 dunia.

Selanjutnya Philosophy (ke-6 Asia Tenggara, 101-150 dunia), Politics (ke-5 Asia Tenggara, 101-150 dunia), Business and Management Studies (ke-11 Asia Tenggara, 201-250 dunia), Law and Legal Studies (ke-6 Asia Tenggara, 101-150 dunia), Modern Languages (ke-6 Asia Tenggara, 151-200 dunia), Social Policy and Administration (ke-5 Asia Tenggara, 51-100 dunia), dan Biological Sciences (ke-16 Asia Tenggara, 551-600 dunia).

Pada rumpun ilmu Engineering and Technology (ke-2 di Indonesia, ke-11 Asia Tenggara, dan 243 dunia) terdapat satu bidang studi yang mendapatkan peringkat pertama di Indonesia yaitu Computer Science and Information Systems (ke-6 Asia Tenggara, 201-250 dunia).

Lebih lanjut, delapan bidang studi di UI lainnya yang berhasil masuk dalam jajaran pemeringkatan dunia, yaitu Electrical and Electronic Engineering (ke-12 Asia Tenggara, 251-300 dunia), Mechanical Engineering (ke-14 Asia Tenggara, 301-350 dunia), Geography (ke-5 Asia Tenggara, 151-200 dunia), Physics and Astronomy (ke-12 Asia Tenggara, 501-550 dunia), Sociology (ke-6 Asia Tenggara, 201-250 dunia), Architecture and Built Environment (ke-10 Asia Tenggara, 151-200 dunia), Economics & Econometrics (ke-13 Asia Tenggara, 301-350) dan Chemical Engineering (ke12 Asia Tenggara, 251-300 dunia).

Delapan bidang studi tersebut menduduki peringkat terbaik kedua di Indonesia. Capaian ini menunjukkan bahwa UI sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia berhasil di rekognisi dunia dan masuk dalam jajaran Perguruan Tinggi unggul di antara 1.543 universitas dari 88 negara, dan 51 disiplin ilmu.

Rektor UI Ari Kuncoro menuturkan, “Sudah tentu kami bangga atas pencapaian ini, namun UI terus memacu diri agar mampu berada dalam jajaran lima besar perguruan tinggi terbaik se-Asia Tenggara,” katanya melalui siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 7 April 2022.

Ia menambahkan setiap program studi yang diselenggarakan UI, baik program pendidikan vokasi, sarjana, maupun pascasarjana, mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global. The QS World University Rankings by Subject 2022 mencakup total 51 disiplin ilmu, yang dikelompokkan ke dalam lima rumpun ilmu. Pemeringkatan ini dirilis oleh QS untuk membantu masyarakat mengenali universitas terkemuka pada rumpun ilmu dan/atau bidang ilmu tertentu.

Pemeringkatan perguruan tinggi di dunia berdasarkan bidang ilmu ini ditentukan berdasarkan penilaian atas lima indikator yaitu reputasi akademik, hasil survei global yang dilakukan kepada pengguna lulusan dan kalangan akademisi, jumlah sitasi penelitian yang dicapai universitas per makalah dalam subjek tersebut (semua data kutipan bersumber dari Elsevier Scopus), ‘H-index’ yang mengukur produktivitas dan dampak penelitian akademisi yang sudah dipublikasikan, dan International Research Network.

