Top 3 Tekno Berita Kemarin: 2 Kemungkinan 1 Syawal, Peringkat UI, Google Maps

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Kemarin, Jumat 29 April 2022, diawali dari potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Menurut peneliti Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin, kemungkinan besar Idul Fitri pada 2 Mei, namun begitu masih ada potensi pada 3 Mei.

Berita Universitas Indonesia melejit dari posisi 85 ke 18 pada tahun ini, menurut THE World University Impact Rankings 2022, menjadi terpopuler kedua. Penilaian dan ranking dibuat berdasarkan komitmen universitas atas setiap tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDG).

Lalu, artikel cara gunakan aplikasi Google Maps menjadi terpopuler ketiga. Aplikasi ini semakin penting sekarang saat terjadi gelombang arus mudik yang membutuhkan jalur-jalur paling minim kemacetan.

Berikut Top 3 Tekno Berita Kemarin, Jumat 29 April 2022, selengkapnya,

1. Peneliti BRIN: Idul Fitri 2022 Berpotensi Beda, 1 Syawal Bisa 2 atau 3 Mei

Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah berpotensi beda, yaitu antara 2 dan 3 Mei 2022. Menurut peneliti Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin, kemungkinan besar Idul Fitri pada 2 Mei 2022. Namun begitu, masih ada potensi perbedaan, yaitu pada 3 Mei.

Menurutnya, posisi bulan pada 29 Ramadan atau 1 Mei 2022, di wilayah Indonesia berada pada batas kriteria baru dari para Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

“Tingginya bulan sudah di atas 3 derajat, tetapi elongasinya sekitar 6,4 derajat,” kata Thomas lewat keterangan tertulis, Kamis 28 April 2022. Dari berbagai pendapat pakar hisab rukyat, kemungkinan besar Idul Fitri akan seragam 2 Mei 2022.

2. Posisi UI Dinilai Melesat versi THE Impact Rankings 2022

Universitas Indonesia (UI) menduduki peringkat 18 dunia dari sebelumnya di ranking 85 berdasarkan Times Higher Education (THE) World University Impact Rankings 2022. Dari hasil pemeringkatan itu, UI berada di peringkat 3 di Asia Tenggara, terbaik ke-5 di Asia, dan di posisi teratas di Indonesia.

THE mengukur kinerja UI sebagai perguruan tinggi yang berdampak pada sejumlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan nilai terbaik di dunia ditinjau dari skor pada SDG 5 – Gender Equality dengan skor 81, berhasil menempati peringkat 2 dunia dari 938 institusi. Pemeringkatan melibatkan 1.406 universitas dari 106 negara/wilayah di dunia.

Selain itu SDG 1 - No Poverty dengan skor 88.4, peringkat 5 dunia dari 769 institusi; SDG 6 – Clean Water And Sanitation dengan skor 85.2, berada di peringkat 11 dunia dari 634 institusi; dan SDG 17 - Partnerships For The Goals (Kemitraan) dengan skor keseluruhan 92.4, peringkat 75 dari 1.438 institusi.

3. Ingin Mudik? Gunakan Google Maps untuk Menghindari Kemacetan

Idul Fitri merupakan momen yang ditunggu oleh umat muslim. Banyak yang merayakannya dengan mudik atau pulang ke kampung halaman.

Karena banyak orang yang ingin mudik, kemacetan menjadi hal yang tak terhindarkan di tengah mudik Idul Fitri. Kemacetan ini dapat dihindari dengan menggunakan aplikasi Google Maps.

Google Maps menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan penggunanya untuk menghindari kemacetan. Dilansir dari support.google.com, berikut adalah lima langkah menggunakannya,